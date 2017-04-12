Синоптики пообещали Уралу заморозки

Публикации за 12.04.17

Синоптики пообещали Среднему Уралу возвращение минусовой температуры. Правда, похолодание будет довольно кратковременным.

«Температура воздуха в первой десятидневке апреля оказалась близка к климатическим значениям. В начале месяца погода была преимущественно зимней, а 6 апреля температура воздуха перешагнула отметку 0° и в среднем за сутки (и ночью, и днем) имела положительные значения, что означает наступление метеорологической весны. Снежный покров начал интенсивно разрушаться, в южной половине Свердловской области снег сейчас на открытых пространствах залегает пятнами, но на севере и на западе области снега еще много. Начали набухать реки, уровни воды повышаются, близится вскрытие рек юга Свердловской области», – отметила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. Однако похолодание еще возможно.

Его стоит ждать к следующему понедельнику, в ночь на 17 апреля температура воздуха понизится до -3…-8°, днем всего +1…+5°. Но уже к середине недели следующей недели тепло вернется. Кроме того, юго-западный циклон, который в предстоящие выходные дни пройдет через территорию Урала, принесет с собой осадки. В воскресенье на всей территории Свердловской, Курганской областей пройдут дожди, на севере и в горной зоне Свердловской области возможен мокрый снег.

В Екатеринбурге в ближайшие дни, согласно прогнозу, будет весьма тепло, около 12-14 градусов. Завтра и в субботу возможен небольшой дождь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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