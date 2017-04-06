Шиномонтажки ждут ажиотажа: синоптики пообещали окончание зимы (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

Шиномонтажки Екатеринбурга начали готовиться к предстоящим выходным. Автомобилисты, поглядывая на прогноз погоды, уже бронируют время, чтобы «переобуться» на летние шины. Другие напоминают о переменчивом уральском климате и предлагают потерпеть до майских праздников.

Как передает корреспондент NDNews.ru, некоторые автовладельцы начали менять резину на летнюю еще в середине марта, аргументируя тем, что асфальт в Екатеринбурге уже от снега почищен. Впрочем, таких «смелых» на дорогах не очень много. Но многие настроены переобуться в эти выходные, судя по комментариям в соцсетях и на профильных форумах. Способствует тому погода – синоптики пообещали в выходные потепление до 12-14 градусов.

«Думаю, уже есть смысл переобуваться. Если температура будет выше 10 градусов, зачем тянуть? У нас который год к концу апреля 30 градусов, а на майские праздники – как повезет», – считает одна из автомобилисток Екатеринбурга. Она же рассказала, что накануне заезжала на шиномонтажку, там уже очереди. Водители обсуждают грядущее потепление, а заодно – что смена колес на летние избавит их от дилеммы клеить или не клеить на заднее стекло знак «Шипы».

По словам сотрудников городских шиномонтажек, пока нельзя говорить о том, что к ним выстраиваются очереди. Однако владельцы таких сервисов уже набирают дополнительный временный штат и ждут, что с этих выходных услуга станет куда популярнее.

Впрочем, далеко не все считают, что время для смены покрышек пришло. «Переобуваться однозначно рано. В конце апреля – начале мая для Екатеринбурга, а уж тем более области, снег и минус на несколько дней – это вообще нормальное явление. А полный привод помогает, только когда трогаешься, да когда едешь. При торможении пофиг на привод – тут важно только то, на какой ты резине», «Я подожду майских праздников. Поменял бы и сейчас, может быть, но, во-первых, во дворах еще снег. Во-вторых, если придется ехать за город, то на летней лучше не рисковать», – прокомментировали опытные автомобилисты. Кстати, буквально пару сезонов назад некоторые «торопыги» уже попадали в неприятную ситуацию: как и сейчас, в Екатеринбурге на дорогах было сухо, вроде бы установилось тепло, но в середине апреля резко подморозило. Из-за гололеда на дорогах образовались огромные пробки, а на многих участках дорог были зарегистрированы небольшие ДТП.

Пока же синоптики заморозков не обещают, но предупреждают, что погода в Свердловской области непредсказуема. «До середины недели мы заморозков не видим, до 14 апреля холодов быть не должно. Что будет дальше, сказать не могу, долгосрочные прогнозы мы не делали. Но ничего исключать нельзя. У нас бывают годы, когда заморозки приходят и в конце апреля, и в мае. Каждый водитель должен сам решать, когда ему переобуваться», – предупредила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, эксперты рекомендуют переобуваться, когда среднесуточная температура перешагнёт через +7. Летняя резина при температуре около нуля не «держит» дорогу, даже если полотно абсолютно сухое: резина просто дубеет. Это универсальное правило, те автовладельцы, кто перемещаются на машине исключительно в дневное время и не выезжают на трассы, могут позволить себе не дожидаться такой среднесуточной температуры. Вместе с тем, слишком затягивать со сменой зимних колес тоже не рекомендуется – на сухом асфальте шипы только удлиняют тормозной путь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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