Ничего или хендмейд: как выкручиваются уральцы без знаков «Ш» (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

В Екатеринбурге до сих пор непросто купить наклейки «Ш», за отсутствие которых ГИБДД уже должна штрафовать. Большинство автомобилей передвигаются без этого знака, благо гаишники обещают «переходный период» в несколько месяцев, после которых знак уже актуальным и не будет. Впрочем, часть уральцев выкручиваются самоделками, а кое-кто уже предлагает «бунт» против непонятного нововведения.

Как уже писал NDNews.ru, знаки «Шипы» в Екатеринбурге закончились накануне вступления в силу нововведений ГИБДД. Согласно правилам, которые действуют с 4 апреля, за отсутствие знака на автомобиле с шипованной резиной предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Зато на лето его отдирать необязательно – никакого наказания за наклейку на авто без шипов не предусмотрено. Знак при этом слегка «подрос» – раньше это был небольшой треугольник, теперь это весьма массивная наклейка со сторонами по 20 см. В ГИБДД уже комментировали, что пока никого штрафовать за отсутствие знака не будут – автомобилистам дадут время, чтобы купить и установить знак, пока гаишники обещают ограничиться разъяснительными беседами. Таким образом, знак будет актуален уже в следующем сезоне.

Водители не совсем поняли, зачем потребовалось менять КоАП, – такой знак был актуален двадцать лет назад, когда большинство машин ездили без шипов, и соответствующая наклейка на самом деле уменьшала вероятность ДТП: водители знали, что машина с «Ш» на зимней дороге сможет остановиться куда быстрее. Теперь же зимой все ездят или на шипованной резине, или на «липучке». Использование которой, кстати, никакого особого обозначения не требует. «Давайте тогда еще требовать лепить знак ABS. И заодно штрафовать за знак летом, шипы торможение по сухому асфальту удлиняют», – с сарказмом предлагают водители. «Кстати, ради протеста против дебильной инициативы – я бы клеил «ш» вверх ногами, так как п. 8 не говорит, как именно должен быть наклеен знак», – предложил в «Фейсбуке» Денис Захаров. «У меня знак почти не видать – слегка затонированное заднее стекло, помноженное на нашу грязь. Но в ПДД не сказано, что знак должно быть видно. Он есть и ладно», – поделился другой автомобилист.

Судя по ситуации на дорогах, большинство автомобилистов либо еще не слышали про новые правила, либо четко поняли разъяснение ГИБДД, либо не смогли купить наклейки и решили пока не переживать из-за нарушения ПДД – практически все автомобили на дорогах города ездят без наклейки «Ш». А у тех, кто все-таки знак приклеил, «треугольник» не особо похож на изготовленный в типографии.

«Подумалось, что в постановлении о введении штрафов нет ни слова, что знак я обязан именно покупать. Скачал из интернета, а так как принтер один фиг черно-белый да с заканчивающимся картриджем – убрал все цвета, оставил только рамки. Ну и распечатал, закрасил нужные места фломастером», – рассказал автомобилист Алексей. На дорогах города корреспонденту NDNews.ru повстречались еще несколько автомобилей с явно нарисованными знаками.

Некоторые даже поленились обрезать бумагу под треугольник.

Впрочем, горожане готовы помочь друг другу и вполне «типографскими» знаками. «В городе дефицит наклеек «Ш» #шипы. Решил напечатать себе сам. Заодно напечатал пару тысяч для жителей #Екатеринбург :) Раздавать буду завтра (6 апреля) с 19:00 на парковке Опалихинской, 15 (въезд с Готвальда). Приезжайте все. Бесплатно», – предлагает в «Фейсбуке» Александр Винокуров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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