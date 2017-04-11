Правильных знаков «Ш» не хватило даже гаишникам (ФОТО)

Публикации за 11.04.17

Наклейки со знаком «Ш», выполненные по всем требованиям, в Екатеринбурге не достались даже машинам ДПС. На одной из машин правоохранителей висит микроскопический знак, «рядовые» водители, тем временем, продолжают изобретать новые способы сообщить о шипах на авто.

Проблемы с наклейками «Шипы», за отсутствие которых с 4 апреля положен штраф, возникли и у автомобилей ДПС. На одной из машин гаишников наклеен знак, примерно в два раза меньший, чем положено по требованиям ПДД, видимо, полицейские приклеили то, что нашли, – чтобы их не ругали за полное отсутствие знака. Между тем, наклейка, выполненная не по нормативу, приравнивается к ее полному отсутствию. Кстати, единственное изменение по знаку «Ш» с апреля этого года – это именно наличие наказания, то есть водители были обязаны размещать ее и ранее. То есть у добропорядочных и сознательных водителей актуальные наклейки должны были быть.

На дорогах до сих пор самый распространенный знак – это самодельный. И все популярнее становится другой подвид – буква «Ш», нарисованная пальцем на грязном стекле. Напомним, с сегодняшнего дня в Екатеринбурге будет работать несколько пунктов выдачи наклеек. Сегодня с 16:00 до 20:00 все желающие смогут получить их у волонтеров в красных куртках вдоль улицы Восточной у перекрестков с улицами Первомайской, Малышева, проспектом Ленина, а также в районе гостиницы «Исеть». В среду в то же время наклейки будут раздавать на перекрестках на улице Куйбышева – от Гурзуфской до Восточной. В четверг знаки «Ш» можно будет получить на развязке у «Калины» и перекрестке Сибирского тракта с переулком Базовым. В пятницу – на улице Халтурина у Верх-Исетского рынка, в начале улицы Московской, на перекрестке улиц Репина и Серафимы Дерябиной. Наконец, в субботу выдача наклеек будет проводиться с 12:00 до 16:00 на улице Серафимы Дерябиной у Медгородка, на парковке около Управления ГИБДД на улице Чкалова, а также на улице Щербакова в районе ТРК «Глобус».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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