В России отменили знак «Шипы» для автомобилей

Правительством РФ отменено требование об установке опознавательного знака «Шипы» на автомобили, имеющие шипованные шины. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте кабмина.

«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами», – гласит документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Установка знака не позволяет другим участникам дорожного движения судить о вероятном характере движения автомобиля, в особенности в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

С предложением отказаться от знака «Шипы» в мае выступило Министерство внутренних дел России. В ведомстве указали на то, что знак не только устарел, но и порой даже ограничивает обзор водителю, что может сказаться на безопасности дорожного движения.

Кроме того, в постановлении уточняется порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП в случае, если в результате аварии вред причинен только имуществу. Страховое возмещение в рамках европротокола составляет до ста тысяч рублей. «Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью приложений для мобильных устройств. В этом случае в указанных регионах страховое возмещение в рамках европротокола может составлять до 400 тысяч рублей», – говорится в документе.

Изменения коснулись и части ПДД, касающейся инвалидов. Так опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов. Помимо этого, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем, отныне приравниваются к пешеходам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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