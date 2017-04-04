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Екатеринбург

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Публикации за 04.04.17

В Екатеринбурге закончились знаки «Шипы»

В Екатеринбурге закончились знаки «Шипы»

В Екатеринбурге из продажи пропали автомобильные наклейки «Шипы». Продавцы делают дозаказы, но, когда знаки появятся, непонятно.

Как передает корреспондент NDNews.ru, екатеринбуржцы накануне изменений требований ГИБДД раскупили наклейки «Шипы».

«Объехал сегодня несколько точек, это ларьки газетные, в основном там продаются такие наклейки. Спрашивал наклейку в киоске на Луначарского – Малышева, На Мамина-Сибиряка – Ленина около УрГУ, на Высоцкого около КОСКа… Нигде нет. Продавцы говорят, разобрали еще вчера вечером. Они делают дозаказы, но признаются, что тут от них ничего не зависит. Когда знаки появятся, непонятно. Надеюсь, ГАИ не сильно придираться будет», – рассказал один из автомобилистов.

Напомним, с сегодняшнего дня отсутствие знака на шипованных автомобилях карается штрафом. «Знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака теперь предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», – комментировали в отделе пропаганды Свердловского управления ГИБДД. Кроме того, за отсутствие знака «начинающий водитель» теперь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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