Штрафы за «Шипы» и ограничения для новичков: нововведения в ПДД с 4 апреля

Публикации за 03.04.17

В России 4 апреля вступят в силу очередные изменения в Правила дорожного движения. В ПДД РФ добавлены новые пункты, устанавливающие ограничения для начинающих водителей и штрафы за отсутствие знаков, которые устанавливаются на транспортные средства.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с завтрашнего дня автомобилистам со стажем менее 2 лет будет запрещено буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные водители. Также отныне запрещено перевозить пассажиров начинающим водителям мопедов и мотоциклов (до достижения двухлетнего стажа). Кроме этого, за отсутствие знака «начинающий водитель» теперь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

«Другие поправки в ПДД одинаково коснутся и начинающих водителей, и водителей с опытом. Так, знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака теперь предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», – сообщили сегодня в отделе пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Добавим, что 1 апреля вступил в силу новый регламент по надзору за дорожным движением. Этот документ представляет собой инструкцию для ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге. В частности, исключена норма о снятии номеров и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО (е-ОСАГО действует с 2016 года). При определении размера штрафа инспекторы теперь обязаны учитывать «биографические данные» водителей – возраст, место жительства, семейное и имущественное положение. Поводом для остановки автомобиля теперь может быть не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

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