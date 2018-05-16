Водителям больше не придется клеить знак «Шипы» на стекло

В Министерстве внутренних дел России предложили отказаться от знака, обозначающего, что на автомобиль установлены шипованные шины. Знак «Ш» давно потерял актуальность, а порой даже мешает обзору водителя, поясняют в ведомстве.

Идея отказа от опознавательного знака «Шипы» описана в документе, размещенном на портале проектов нормативных актов. МВД указывает, что знак давно устарел, так как динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (наличием систем стабилизации, конструкцией ТС, степенью загруженности машины и др.).

«Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», – говорится в документе.

Более того, знак «Шипы» на заднем стекле автомобиля ограничивает обзор водителю, что может сказаться на безопасности дорожного движения.

Напомним, обязательное использование знака, обозначающего использование зимней резины, было утверждено в апреле прошлого года. ГИБДД даже угрожала штрафами водителям, которые не установят «Ш» на заднее стекло. В некоторых регионах страны даже возник дефицит на знак «Шипы».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

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