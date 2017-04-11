В Екатеринбурге будут бесплатно раздавать «редкие» наклейки с буквой «Ш»

Публикации за 11.04.17

Начиная с сегодняшнего дня в Екатеринбурге будет работать несколько пунктов выдачи наклеек с буквой «Ш», за отсутствие которой с 4 апреля автомобилистов, на машинах которых стоят шипованные шины, могут штрафовать на 500 рублей. Раздавать наклейки будут бесплатно.

Так, сегодня с 16:00 до 20:00 все желающие смогут получить их у волонтеров в красных куртках вдоль улицы Восточной у перекрестков с улицами Первомайской, Малышева, проспектом Ленина, а также в районе гостиницы «Исеть». В среду в то же время наклейки будут раздавать на перекрестках на улице Куйбышева – от Гурзуфской до Восточной. В четверг знаки «Ш» можно будет получить на развязке у «Калины» и перекрестке Сибирского тракта с переулком Базовым. В пятницу – на улице Халтурина у Верх-Исетского рынка, в начале улицы Московской, на перекрестке улиц Репина и Серафимы Дерябиной.

Наконец, в субботу выдача наклеек будет проводиться с 12:00 до 16:00 на улице Серафимы Дерябиной у Медгородка, на парковке около Управления ГИБДД на улице Чкалова, а также на улице Щербакова в районе ТРК «Глобус».

Напомним, с 4 апреля всех владельцев авто с шипованными шинами за отсутствие наклейки «Ш» могут штрафовать на 500 рублей. Ранее в ГИБДД отмечали, что в ближайшее время не будут применять санкции к водителям-нарушителям, т.к. в городе в первые дни вступления в силу нового правила наклейки закончились.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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