На бригаду медиков скорой напал пьяница, которого они приехали спасать

Публикации за 12.04.17

Сотрудники службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга подверглись нападению «пациента». Бригада приехала на вызов – в СМП позвонили и сообщили, что на улице лежит мужчина, которому, возможно, требуется помощь. Однако пьяница набросился на врачей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел сегодня утром. На линию «03» позвонили прохожие, которые рассказали, что во дворе дома на улице Ясной и лежит мужчина, возможно, ему требуется помощь. Медики, приехавшие на вызов, начали осматривать человека – он был в сознании, но в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неожиданно во время осмотра он повел себя неадекватно, разразился нецензурной бранью в адрес врачей, а затем схватил палку и кинулся на медиков. К счастью, работники скорой успели укрыться в машине. «Пациент» ударил палкой по ней, оставив на автомобиле вмятины.

Сообщение об инциденте было передано в дежурную часть ОП №8. Сотрудники полиции установили, что нападавший – местный житель 1963 года рождения. Его задержали и отправили медицинское освидетельствование. По факту нападения на медиков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пьяному дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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