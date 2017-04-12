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Екатеринбург

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Публикации за 12.04.17

На бригаду медиков скорой напал пьяница, которого они приехали спасать

На бригаду медиков скорой напал пьяница, которого они приехали спасать

Сотрудники службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга подверглись нападению «пациента». Бригада приехала на вызов – в СМП позвонили и сообщили, что на улице лежит мужчина, которому, возможно, требуется помощь. Однако пьяница набросился на врачей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел сегодня утром. На линию «03» позвонили прохожие, которые рассказали, что во дворе дома на улице Ясной и лежит мужчина, возможно, ему требуется помощь. Медики, приехавшие на вызов, начали осматривать человека – он был в сознании, но в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неожиданно во время осмотра он повел себя неадекватно, разразился нецензурной бранью в адрес врачей, а затем схватил палку и кинулся на медиков. К счастью, работники скорой успели укрыться в машине. «Пациент» ударил палкой по ней, оставив на автомобиле вмятины.

Сообщение об инциденте было передано в дежурную часть ОП №8. Сотрудники полиции установили, что нападавший – местный житель 1963 года рождения. Его задержали и отправили медицинское освидетельствование. По факту нападения на медиков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пьяному дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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