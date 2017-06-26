В Екатеринбурге осудили дебошира, напавшего на бригаду скорой помощи

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который напал на бригаду медиков. Изрядно подвыпивший «пациент» набросился на сотрудников скорой помощи с метровой палкой.

Напомним, инцидент случился в апреле этого года на улице Ясной. Местные жители вызвали скорую мужчине, который лежал во дворе дома. Приехавшая на место бригада выяснила, что мужчина «отдыхает» после обильных возлияний, он был в сознании. Медики решили его осмотреть. Неожиданно во время осмотра он повел себя неадекватно, разразился нецензурной бранью в адрес врачей, а затем схватил палку и кинулся на медиков. К счастью, работники скорой успели укрыться в машине. «Пациент» ударил палкой по ней, оставив на автомобиле вмятины.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дебошира, 54-летнего Игоря Рыбалкина, признали виновным по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

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