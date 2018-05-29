Екатеринбуржцу грозит 2 года колонии за драку с врачом скорой помощи

В Екатеринбурге будут судить 26-летнего местного жителя, напавшего на врача-реаниматолога скорой помощи. Мужчине предъявлено обвинение по статье 116 УК РФ «Побои, совершенные из хулиганских побуждений». Максимальное наказание за это преступление – до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел ночью 6 марта около дома №29 по улице Рябинина. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вызвал бригаду скорой помощи для своего друга, с которым они вместе отмечали день рождения. Когда медики приехали, мужчина намеренно спровоцировал с ними конфликт. Он встретил бригаду матерной бранью, недовольный тем, что пришлось долго ждать, а затем напал на анестезиолога-реаниматолога. Врачу пришлось уворачиваться от ударов, но подвыпивший екатеринбуржец несколько раз его задел.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительный акт, материалы дела будут направлены в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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