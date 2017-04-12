Пока «черным» похоронщикам продлевали арест, их соратники штурмовали кладбище. «Дондики» снова ввязались в конфликт (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 12.04.17

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Сегодня представители так называемого клана «Дондиков» на несколько часов заблокировали работу Лесного кладбища в районе Широкой Речки. В то время как в суде выносилось решение о продлении ареста двум лидерам организации «черных» ритуальщиков, их соратники перекрыли автомобилями въезд на территорию кладбища.

Как сообщил NDNews.ru заведующий кладбищем Андрей Шатунов, около 11 часов утра к воротам подъехали несколько автомобилей, из них вышли люди с видеокамерами. Многие из них уже бывали здесь раньше – это коммерсанты, управляющие ритуальными компаниями из группы «Дондиков». Агентство уже сообщало, что после ареста своих лидеров «черные» похоронщики притихли на время, но теперь снова активизировались. Утверждая, что один из лидеров группы (из тех, что на свободе) Сергей Дивичук имеет право свободного проезда на кладбище как пенсионер, коммерсанты пытались прорваться на территорию. «Группа поддержки» в составе Дмитрия Малышева, юриста Марии Лесных, и других работников ритуальных компаний снимала происходящее на видеокамеры. Сторож закрыл перед автоколонной ворота.

«На самом деле они с боем пытаются протащить своих копателей. Берут с людей несусветные деньги за могилы, а сами копают их не на два метра, а на полтора или метр. Нашему смотрителю могилы не показывают, инструменты увозят с собой, хотя должны оставлять здесь. В общем, все работы производят с грубыми нарушениями санитарных норм, без соответствующих документов. Есть четкий перечень категорий граждан, которые имеют право на въезд: инвалиды, ветераны, пенсионеры, автомобили в составе похоронной процессии. Про этих коммерсантов в перечне ничего не сказано», – объяснил Шатунов свое решение не пропускать автомобили.

Отъезжать от ворот «дондиковские» не захотели. В течение трех часов они блокировали въезд на территорию кладбища. Освободить дорогу удалось только после приезда полиции.

Добавим, сегодня Верх-Исетский районный суд оставил под стражей лидеров похоронного клана «Дондиков» Максима Чайку и Александра Шишкина. Их обвиняют по целому ряду статей, среди которых разбой в составе группы лиц, умышленное уничтожение чужого имущества – по материалам следствия, они поджигали машины конкурентов. В суде потерпевшие заявили об угрозах, поступавших им от других членов группировки.

Как уже писал NDNews.ru , всего под стражу были взяты семеро участников группировки: помимо Синяка и Чайки были арестованы также исполнители поджогов и нападений: Аммосов, Объещиков, Брызгов, Кадочников и Шишкин.

Однако ОПГ не прекратила свое существование, «Дондики» активизировали криминальную деятельность по захвату похоронного рынка, развернув работу фирм под названиями «Харон», «Ритуал Хелп» «Ритуал 66», ИП Малышев и т.д. В эту группу входят скандально известный предприниматель Дмитрий Малышев ( ИП Малышев), Сергей Дивичук, бывший работник отдела полиции №14 Екатеринбурга («Ритуал Хелп») с целой когортой помощников, это, в том числе, юрист Мария Лесных (консультирует всех агентов и членов группы, как грамотно строить схемы мошенничества и обманывать убитых горем людей), агенты Евгений Фомин, Олег Масасин, Олег Бекленищев, Александр Барчук и другие.

Как отмечают работники кладбища, сегодняшняя попытка штурма свидетельствует о том, что уголовное преследование работе «Дондиков» – не помеха.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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