Екатеринбург ждут новые кладбищенские войны: «черные похоронщики» восстановились после ареста лидера (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 11.04.17

В Екатеринбурге обостряется ситуация на похоронном рынке. Группировка, называющая себя «Дондики», чей лидер находится в СИЗО, снова активизировалась. Среди методов работы группировки – захват людей в заложники и вымогательства, сотрудники ритуальной компании не гнушаются даже воровством у пожилых людей.

NDNews.ru ранее писал о криминальном бизнесе ОПГ «Дондики», чьи ритуальные фирмы зарегистрированы в Екатеринбурге по адресу: Белореченская, 10. Весь прошлый год похоронный рынок лихорадило из-за попыток полулегальных ритуальных компаний захватить данную сферу под свой контроль. На время деятельность похоронщиков утихла, правоохранителям удалось отправить лидеров группировки Максима Чайку и Дениса Синяка в СИЗО. Ещё один лидер группировки – Денис Емельянов находится в бегах. Ему предъявлено обвинение по ст. 167 и ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максим Чайка также обвиняется по ст. 167 и ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). По версии следствия, он организовал серию поджогов авто конкурентов по похоронному бизнесу и избиение и ограбление владельца одной из ювелирных компаний. Еще один похоронщик, исполнитель структуры «Дондики» Александр Шишкин, обвиняется по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), ему вменяют организацию шести поджогов личных автомобилей конкурентов «из хулиганских побуждений».

Всего под стражу взяты семеро участников группировки: помимо Синяка и Чайки были арестованы также исполнители поджогов и нападений: Аммосов, Объещиков, Брызгов, Кадочников и Шишкин.

Александр Шишкин

Завтра в Верх-Исетском суде состоится заседание по продлению меры пресечения для Максима Чайки и Александра Шишкина. Еще один лидер ОПГ, Денис Емельянов, находится в бегах.

Однако даже лишившись руководителя, ОПГ не прекратила свое существование, «Дондики» активизировали криминальную деятельность по захвату похоронного рынка, развернув работу фирм под названиями «Харон», «Ритуал Хелп» «Ритуал 66», ИП Малышев и т.д.

Визитки, которые оставляют людям «дондики»

В эту группу входят скандально известный представитель «Дондиков» Дмитрий Малышев ( ИП Малышев), Сергей Дивичук, бывший работник отдела полиции №14 Екатеринбурга («Ритуал Хелп») с целой группой помощников, в которую входят юрист Мария Лесных (консультирует всех агентов и членов группы, как грамотно строить схемы мошенничества и обманывать убитых горем людей), агенты Евгений Фомин, Олег Масасин, Олег Бекленищев, Александр Барчук и другие.

Нижний ряд, слева направо: Рамиль Садыков, Евгений Фомин, Дмитрий Малышев. Верхний ряд слева направо: Кирилл Агеев, Олег Бекленищев, неизвестный, бухгалтер Петр (муж сестры Николая Ермакова – один из основателей этой группы совместно с Емельяновым, Синяком и Чайкой)

Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, в декабре 2016 года, уже после громких арестов похоронщиков, одна из фирм «Дондиков» – «Ритуал Хелп», возглавляемая бывшим полицейским ОП №14 Сергеем Дивичуком, выиграла городской тендер на перевозку бесхозных тел. Это стало возможным благодаря тому, что в ходе электронных торгов компания заявила, что будет оказывать услуги бесплатно. Более того, она заплатила за право заниматься транспортировкой трупов более четырех тысяч рублей. Таким образом был заключен контракт с МКУ «Служба городских кладбищ», похоронщики оповестили об этом полицейские отделы и потребовали оперативно сообщать им информацию не только об обнаруженных невостребованных телах, но и обо всех случаях смерти в Екатеринбурге. С января 2017 эти данные стали официально стекаться прямо в офис «Дондиков», расположенный на Белореченской, 10. Однако действие «контракта» начиналось только если похоронщиков на место вызывал сотрудник полиции, поэтому, чтобы не возить тела бесплатно и не работать себе в убыток, «Дондики» придумали следующую схему. Связанный с ними дежурный сотрудник полиции категорическим тоном сообщал родственникам покойных о том, что им необходимо связаться с главным городским похоронным агентством, и давал телефон «Ритуал Хелп». В итоге люди самостоятельно вызывали ритуальную службу и подписывали с ней договор, будучи уверенными, что услуга ничего не стоит. На следующий день выяснялось, что перевозка обошлась заказчику в сумму от трех до пятнадцати тысяч рублей. Если родственники отказывались платить, им попросту не отдавали паспорт усопшего и угрожали судами. В настоящее время в правоохранительные органы поданы заявления сразу от нескольких жителей Екатеринбурга. Все они жалуются на то, что «черные» похоронщики вводят людей в заблуждение, выдавая себя за городскую службу, а затем выставляют счет, в два-три раза превышающий стоимость аналогичных услуг в МУП «Комбинат спецобслуживания».

Сергей Дивичук

«Когда они приезжали за телом, то сказали, что вывоз бесплатно. А потом заявили, что это только в том случае, если мы будем заказывать все необходимые для похорон товары у «Ритуал Хелпа». А цены у них бешеные. Я спросила, почему мне сразу об этом не сообщили, почему вообще обманули, представившись единственной в городе муниципальной службой. Они мне в ответ, глядя в глаза, заявили, что они и есть муниципальная служба. Но я уже тогда поняла, что это неправда, я отдала деньги и пригрозила, что обращусь в полицию», – рассказала одна из пострадавших. Пытаясь отобрать у женщины квитанцию, подтверждающую, что она заплатила за перевозку тела, сотрудники «Ритуал Хелп» заперли ее в помещении и не выпускали до тех пор, пока ей не удалось набрать «02». Иногда люди вообще никого не вызывали, но похоронные агенты появлялись на пороге дома одновременно со скорой и полицией, а то и раньше их. Так произошло в доме на ул. Гурзуфской, 53. Однако здесь «похоронщикам» не повезло, родственники умершего задержали сотрудницу похоронщиков и вызвали полицию. «Я работаю на Белореченской, 10. Мне звонят из диспетчерской, говорят. Я хотела просто рассказать об услугах, дальше родственники уже сами решают», – пыталась объясниться сотрудница похоронки. При этом девушка отказалась сообщать свою фамилию и заявляла, что ей неизвестно, откуда в ритуальную компанию поступают данные о скончавшихся.

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Иная история произошла в конце марта с 83-летним Вячеславом Щеколевым. Пенсионер потерял супругу, а после «обработки» «черными похоронщиками» лишился и своих денег. Кошелек, в котором находилось порядка 70 тысяч рублей, пропал сразу после того, как представитель «Ритуал Хелп» покинул квартиру, оставив после себя договор и буклет, в котором сказано, что данная ритуальная компания является муниципальной похоронной службой. Еще 10 тысяч пожилой мужчина заплатил за «бесплатную» перевозку. «Сегодня утром у нас умерла бабушка. Дедушка был в шоковом состоянии, только днем позвонил нам, маме, мне. Мы сразу же приехали. Но до того момента дедушка позвонил в скорую помощь. И вместе со скорой помощью зашел мужчина, представившись похоронным агентством. Дедушка с ними долго находился, практически полдня. Один, без других родственников. Когда я приехал, я увидел на столе договор, заключенный с этой компанией, и квитанцию, на которой было написано о передаче 10 тысяч рублей в качестве задатка. Буклет лежал и контактный номер, телефон написали на буклете шариковой ручкой», – объяснил внук потерпевшего.

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К этому времени МКУ «Служба городских кладбищ» уже перестала сотрудничать с «черными» похоронщиками – как оказалось, заключившие с ними контракт не могли рассчитывать даже на достойное обращение с телом умершего родственника. «Мы уже расторгли контракт с этой компанией. Это произошло в середине февраля сразу после того, как мы провели проверку «Ритуал Хелп» на предмет наличия необходимой спецтехники. Выяснилось, что вместо спецавтомобиля подрядчиком используется старая «газель». В ней установлен самодельный деревянный подиум, обитый железным листом. Складируемые на него трупы, в нарушение правил, никак не крепились и получали повреждения в процессе перевозки. Кроме того, машина не обрабатывалась дезинфицирующими средствами, что грозит распространением серьезных инфекций», – сообщил директор МКУ «Служба городских кладбищ» Александр Котельников.

Связанных с «Дондиками» похоронщиков поймали и на другом серьезном нарушении закона – они самостоятельно копают могилы на кладбищах, но делают их не двухметровой глубины, как положено, а на 1-1,4 метра меньше. Это также чревато распространением инфекций. «Недавно мы предотвратили похороны в могиле глубиной 60 сантиметров. Случайно заметили, прогнали нарушителей. А вот в середине марта работники «Харона» в очередной раз вырыли могилу глубиной в один метр, и мы не смогли пресечь нарушение, потому что похоронную процессию они провели через свалку мусора со стороны леса и произвели захоронение», – рассказал заведующий Нижне-Исетским кладбищем Сергей Комашко и добавляет, что по данным фактам написаны жалобы в Роспотребнадзор и в полицию, но ситуация пока не меняется. Не исключено, что причина в обширных связях, которые имеются у «Дондиков» в правоохранительных органах. Во всяком случае, когда «черных» похоронщиков пытаются прогнать с кладбища за нарушения законодательства, к ним на помощь в считанные минуты съезжается группа поддержки в погонах. Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, служба собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области уже несколько месяцев занимается поиском коррумпированных полицейских, которые срослись с похоронным бизнесом. За последнее время из органов внутренних дел по отрицательным мотивам было уволено шесть таких сотрудников. Один из них заявил, что работал на ритуальные конторы по приказу начальства. Закончатся ли эти обвинения реальными уголовными делами, пока не ясно. В настоящее время проверки продолжаются во всех отделах полиции города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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