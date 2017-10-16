«Заходит участковый с фингалом и ксивой «Городская похоронная служба». Уральский адвокат встретил новых силовиков – информаторов похоронщиков

В Екатеринбурге предан огласке очередной скандальный случай, позволяющий сделать вывод о том, что полицейские продолжают информировать сотрудников ритуальных служб о смерти граждан. Историю о «взаимоотношениях» силовиков и похоронщиков рассказал сегодня на своей страничке в Facebook известный уральский адвокат Сергей Колосовский. Приводим ее без купюр.

«Началось в колхозе утро. У соседей умерла бабушка. Через пять минут после звонка в полицию начинаются обратные звонки. На все трубки. Поскольку трубок несколько, и звонят все сразу, и, как потом выяснилось, об одном и том же, одну пришлось взять мне. «Городской отдел полиции, Фрунзе 74, оперативный дежурный Шабуров. К вам выехал наш сотрудник Мельников, кроме него никому дверь не открывайте!»

– Слушай, дежурный, а вас давно отделом сделали?

Поскольку разговор пошел не по накатанной теме, «оперативный дежурный» забуксовал, и пошел по второму кругу – это городской отдел полиции, Фрунзе 74. В это время соседке по второй трубке то же самое жуют. Тут из лифта выходит тот самый Мельников. В принципе, похож на усталого участкового (и в серой форме новой, усталый участковый, ловил нас в паутине чердаков...). Правда, в гражданке, но в кепке, с папочкой. Однако антураж сбивается фингалом под глазом. Уверенно машет ксивой с трехцветным разворотом. У меня второй звонок в голове – ни один приличный мент не будет затаскивать ксиву без обложки. Пришлось надеть очки – оказалось, что в трехцветной ксиве написано «Городская похоронная служба». Соседка говорит – а мне из милиции про муниципальную похоронную службу рассказывают, говорят, кроме них никого не пускать.

Мельников понял, что на шару впарить катафалк не прокатило, и спокойно говорит, что вам сейчас будут звонить все, так что сами разбирайтесь, вот наш прайс, хотите, работайте с нами, хотите, берите любую службу из интернета. Но только имейте в виду, что все, кто позвонят вам ближайшие два часа – подставные милиционеры, на самом деле это наши конкуренты.

У подъезда действительно скучковалось штук 5 представителей конкурирующих организаций. Не удивлюсь, если среди них окажется и «Нимфа», и Безенчук, и ФСП – федеральная служба похорон.

А у меня осталось два вопроса: неужели это настолько прибыльный бизнес, что окупается такая движуха? И как, после всех скандалов, информация о смерти продолжает из полиции утекать к похоронщикам в течение нескольких минут?».

Известно, что рынок ритуальных услуг имеет свою специфику и является очень доходной сферой бизнеса. Нередко сотрудники похоронных фирм не облегчают участь скорбящих родственников, а наоборот – осложняют процесс прощания с умершим человеком. Описанная Колосовским история в очередной раз подтвердила: в доме покойного агенты часто появляются еще до приезда скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. В погоне за выгодным заказом они забывают о приличиях.

При этом доступ к конфиденциальной информации об умершем человеке имеют только медики и полицейские. Но поймать злоумышленников, «сливших» сведения похоронщикам за денежное вознаграждение, непросто. Так, в декабре прошлого года официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых информировал СМИ, что за 2015-2016 годы по материалам сыщиков ОСБ из органов внутренних дел по отрицательным мотивам было уволено лишь 5 сотрудников (хотя сообщений об информировании полицейскими представителей ритуальной сферы в социальных сетях – сотни, если не тысячи, – прим. ред.). Они работали в дежурных частях территориальных ОВД и незаконно взаимодействовали с коммерческими структурами в плане предоставления им сведений об умерших гражданах. Непосредственных их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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