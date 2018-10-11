От 5 до 12: прокуратура назвала сроки для банды «Дондики»

Государственный обвинитель запросил наказание для членов екатеринбургской банды похоронщиков, которые известны как «дондики». Суммарный срок ‒ больше 43 лет. Напомним, банда пыталась подмять под себя похоронный рынок в Екатеринбурге. С октября 2015 по май 2016-го они поджигали автомобили, угрожали конкурентам, избивали их.

Под суд пойдут пять членов банды. Гособвинитель в суде запросил по 12 лет лишения свободы в колонии общего строгого режима для Александра Шишкина и Максима Чайки, для Дениса Синяка – 7 лет и 2 месяца колонии-поселения, для Сергея Кадочникова 6 лет и 6 месяцев колонии-поселения, Егора Аммосова прокурор хочет посадить на 5 лет и 5 месяцев в колонию строгого режима.

Обвинение против них выдвинуто по нескольким статьям: ч. 3 ст. 33, чч. 1,2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного повреждения чужого имущества, с причинением значительного ущерба, в том числе совершенного иным общеопасным способом), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 162 УК РФ (организация совершения разбоя, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), чч. 1, 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, с причинением причинение значительного ущерба, в том числе совершенного иным общеопасным способом), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере); п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Прокурор в суде предоставил доказательства, что группировкой руководили Синяк и Емельянов. Они занимались похоронным бизнесом, чтобы увеличить прибыль, они запугивали конкурентов и сжигали их автомобили. Им помогал Максим Чайка, работавший в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания». Комбинат через Чайку помогал бандитам получать заказы и «блокировал» работу других компаний.

Мужчины занимались не только бандитизмом в сфере похоронных услуг. так, Шишкин по заданию Чайки напал на сотрудника ювелирной компании, у которого Чайка покупал украшения. После разбойного нападения сотрудник ювелирного магазина лишился ценностей на 553 тысячи рублей. Чайка, кроме того, обвиняется в организации ДТП – в аварию попал Lexus LX 570, принадлежащий подруге его жены, с которой он разводился.

Уголовное дело в отношении Емельянова ранее было выделено в отдельное производство, так как его объявили в розыск. Это дело рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, один из членов банды пошел на досудебное соглашение, дав показания на своих «коллег» – его имя не раскрывается.

Еще один «похоронщик» суда избежал – дело в отношении Виталия Объещикова, обвинявшегося по 1 эпизоду ч. 1 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества), прекращено в суде в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Судебные прения продолжаются: в них выступают защитники подсудимых.

Екатеринбург, Служба информации

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