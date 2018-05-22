Лидер «Дондиков» останется под домашним арестом

Накануне судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Елена Попова продлила на 2 месяца и 2 дня меру пресечения в виде домашнего ареста для Дениса Емельянова – он считается одним из лидеров группировки, известной как «Дондики». Банда, в которую входил Емельянов, пыталась подмять под себя похоронный рынок в Екатеринбурге. При этом методы воздействия на конкурентов выбирались отнюдь не гуманные – поджоги машин, избиения и угрозы.

Всего в апреле 2017-го под стражу были взяты семь участников группы: ее лидеры Максим Синяк и Денис Чайка, а также исполнители поджогов и нападений: Аммосов, Объещиков, Брызгов, Кадочников и Шишкин. В феврале 2018 года судья Ленинского района Александр Суслов удовлетворил ходатайство адвокатов и освободил из-под стражи Максима Чайку и Александра Шишкина под залог в 2 млн и 1,5 млн рублей соответственно.

Денис Емельянов все это время находился в федеральном розыске и был задержан 24 апреля в окрестностях Екатеринбурга. На судебном заседании 26 апреля адвокаты просили выпустить его под залог в размере 500 тысяч рублей, приводя в качестве аргументов наличие иждивенцев: 4 маленьких детей у 2 женщин.

Очередное заседание по этому делу назначено на 24 июля.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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