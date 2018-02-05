В Екатеринбурге суд под залог выпустил из СИЗО лидера «черных» похоронщиков

В Екатеринбурге продолжается суд над бандой похоронщиков, на счету которой, по версии следствия, целая серия преступлений, совершавшихся с целью устрашения конкурентов. Группа обвиняемых более известна как «дондики». На очередном заседании судья удовлетворил ходатайство адвокатов и освободил из-под стражи Максима Чайку и одного из его подручных Александра Шишкина под залог в 2 млн и 1,5 млн рублей соответственно.

Напомним, Чайка и Шишкин, а также Денис Синяк, Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Денис Емельянов и Виталий Объещиков, по версии следствия, разработали преступный план по запугиванию конкурентов. Бандиты сжигали машины сотрудников организаций, которые работают в сфере ритуальных услуг, с октября 2015 по май 2016 года. А Шишкин с подачи Чайки еще и ограбил сотрудника ювелирной компании, у которого его подельник раньше покупал украшения. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. «Также Максим Чайка обвиняется в том, что после развода с супругой устроил серьезное ДТП с машиной Lexus, принадлежавшей подруге жены. Последняя проживала у нее после развода», – ранее рассказывали в прокуратуре области.

Стороннему наблюдателю решение судьи Ленинского района Александра Суслова может показаться неожиданным, ведь Чайку и Шишкина обвиняют в особо тяжком преступлении. Им вменяют ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Обоим грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Более того, один из их их подельников Денис Емельянов больше года скрывается от правоохранителей. Так что, вероятно, освобождение Чайки и Шишкина может усложнить ход разбирательств. Кстати, за несколько месяцев в суде были заслушаны лишь четверо потерпевших, и как поведут себя оставшиеся жертвы «дондиков», с учетом новых обстоятельств, предугадать сложно.

Знакомые с ситуацией отмечают, что у подсудимых есть связи в силовых структурах, на что косвенно указывают различные факты. Например, директором одного из предприятий «дондиков» – ООО «Ритуал Хэлп», позднее переименованного в ООО «МУП «Ритуал» (не имеет отношения к муниципальному предприятию, а, согласно базе ЕГРЮЛ, расшифровывается как ООО «Мы Уважаем Память «Ритуал», – прим. ред.), стал экс-начальник отдела полиции № 14 Сергей Дивичук. По неподтвержденным данным, с будущими работодателями он наладил контакт еще будучи сотрудником органов внутренних дел, а сейчас продолжает поддерживать отношения с бывшими коллегами в погонах.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, Чайка работал инспектором в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания». Он предлагал руководству организовать со своими приятелями – Емельяновым и Синяком – совместное предприятие.

Причем МУП должен был отказаться от части заказов в пользу новой фирмы за «откат». «Синяк и Емельянов поддерживали предложение Чайки, предлагали создать денежный фонд с целью оплаты акций по устранению конкурентов. После того, как руководство муниципального предприятия отказалось от данного предложения, произошла серия повреждений автомобилей сотрудников, – говорят в ведомстве. – В целом, с целью устрашения сотрудников конкурирующих фирм, оказывающих ритуальные услуги, обвиняемые умышленно уничтожили 10 автомобилей, четырех из них – путем поджога».

Недобросовестные похоронщики знакомы жителям Екатеринбурга, которые столкнулись с потерей близких. Получая данные о смерти человека, сотрудники специализированных компаний приезжают первыми к домам, куда постучалось горе. Нередко работники таких фирм представляются для большей внушительности служащими муниципального предприятия, забирают паспорт умершего и тело, а после выставляют непомерные ценники за свои услуги, угрожая не отдать ни первое, ни второе.

Екатеринбург, служба информации

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