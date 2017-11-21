В Екатеринбурге начали судить банду похоронщиков, поджигавших машины конкурентов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня стартует судебный процесс по делу банды похоронщиков, на счету которой целая серия преступлений, совершавшихся с целью устрашения конкурентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказались Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов и Виталий Объещиков.

По версии следствия, главари организованной преступной группы Синяк и Емельянов, занимаясь оказанием ритуальных услуг в Екатеринбурге, разработали преступный план по повреждению и уничтожению автомобилей, принадлежащих сотрудникам конкурирующих организаций. Так они намеревались повысить уровень собственной прибыли и запугать конкурентов. Между всеми участниками банды были четко распределены роли, преступления совершались с октября 2015 года по май 2016 года.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, Чайка работал инспектором в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» и был знаком с Емельяновым и Синяком. Сотрудник муниципального предприятия начал предлагать своему руководству организовать с ними совместное предприятие. Причем МУП должен был отказаться от части заказов в пользу вновь организованной фирмы за денежное вознаграждение. «Синяк и Емельянов поддерживали предложение Чайки, предлагали создать денежный фонд с целью оплаты акций по устранению конкурентов. После того, как руководство муниципального предприятия отказалось от данного предложения, произошла серия повреждений автомобилей сотрудников, – говорят в ведомстве. – В целом, с целью устрашения сотрудников конкурирующих фирм, оказывающих ритуальные услуги, обвиняемые умышленно уничтожили 10 автомобилей, четырех из них – путем поджога».

Наряду с этим, Шишкин с подачи Чайки ограбил сотрудника ювелирной компании, у которого Чайка приобретал товар. В ходе разбойного нападения были похищены различные украшения на сумму свыше 533 тыс. рублей.

«Также Максим Чайка обвиняется в том, что после развода с супругой устроил серьезное ДТП с машиной Lexus, принадлежавшей подруге жены. Последняя проживала у нее после развода», – говорят в прокуратуре.

Емельянов скрылся от следствия, объявлен в розыск, поэтому уголовное дело против него выделено в отдельное производство. В прокуратуре добавляют, что в ходе расследования один из активных участников преступной группы заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания о всех преступлениях и изобличив остальных участников, в связи с чем дело против него также будет рассматриваться отдельно.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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