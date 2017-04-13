Дорожники Ревды «порадовали» горожан провалом в форме сердца (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

После таяния снега жители Ревды обнаружили на улицах города еще один провал, который отличается от других своей оригинальной формой.

«Ещё один провал в Ревде, и непростой такой, а в форме сердца, – рассказала NDNews.ru горожанка Светлана Романчук. – Провал весьма глубокий и любвеобильный до колёс и подвесок. Адрес – Чехова, 49, где раньше стояли мусорные баки».

Отметим, что проблемы с состоянием дорог в Ревде возникают постоянно, но горожане не теряются. В прошлом году житель Ревды взыскал деньги с местной мэрии за то, что повредил свой автомобиль. Суд постановил взыскать с управления горхозяйством муниципалитета ущерб, нанесенный владельцу машины, когда, как сказано в решении суда, «асфальт, отделившись, ударил по дну автомобиля в области бензобака».

Фото – Светлана Романчук

Ревда, Евгения Вирачева

Ревда. Другие новости 13.04.17

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