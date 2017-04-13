Возле завода гражданской авиации снова тушили крупный пожар (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

Этой ночью в Екатеринбурге снова тушили пожар близ Уральского завода гражданской авиации. Загорелось заброшенное здание.

Сегодня ночью спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Белинского, 250б. Это заброшенное здание близ УЗГА. На тушение отправились 8 человек личного состава и 3 единицы техники. По информации службы спасения «Сова», площадь пожара составила 170 кв. метров.

Напомним, буквально три дня назад спасатели боролись с огнем по соседству – горело заброшенное здание на Белинского, 262. Тогда огнем было охвачено около 500 кв. метров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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