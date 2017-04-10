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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

Подростки устроили пожар рядом с территорией завода гражданской авиации (ФОТО)

Подростки устроили пожар рядом с территорией завода гражданской авиации (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел пожар рядом с территорией Уральского завода гражданской авиации. К месту ЧП было стянуто больше десяти машин противопожарной службы. По данным очевидцев, возгорание – дело рук подростков, которые проводят свободное время в заброшенных жилых домах и часто жгут костры.

Как передает корреспондент NDNews.ru, дымом заволокло территорию возле моста на улице Белинского (неподалеку от ТЦ «Дирижабль»). Как сообщили очевидцы, возгорание в этой местности – не редкость. Подростки часто устраивают пожары, разводя костры, однако впервые пожар разгорелся столь сильно. Напомним, на этой территории планируют построить автовокзал, совмещенный с торговым центром «Золотой», который ранее неоднократно критиковали члены градсовета Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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