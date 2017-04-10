Подростки устроили пожар рядом с территорией завода гражданской авиации (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Екатеринбурге произошел пожар рядом с территорией Уральского завода гражданской авиации. К месту ЧП было стянуто больше десяти машин противопожарной службы. По данным очевидцев, возгорание – дело рук подростков, которые проводят свободное время в заброшенных жилых домах и часто жгут костры.

Как передает корреспондент NDNews.ru, дымом заволокло территорию возле моста на улице Белинского (неподалеку от ТЦ «Дирижабль»). Как сообщили очевидцы, возгорание в этой местности – не редкость. Подростки часто устраивают пожары, разводя костры, однако впервые пожар разгорелся столь сильно. Напомним, на этой территории планируют построить автовокзал, совмещенный с торговым центром «Золотой», который ранее неоднократно критиковали члены градсовета Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

«Красный» банкир передумал биться за Свердловскую область – Самые крутые слухи недели. / Якоб официально отложил транспортную реформу до 2019 года и отменил 15 маршрутов. / Прокуратура начала проверку в общежитии, где рухнувший потолок едва не убил ребенка (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»