В Екатеринбурге на публичных слушаниях утвердили проект «золотого» автовокзала

Публикации за 19.01.17

В Екатеринбурге сегодня прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории Южного автовокзала, где застройщик «Малышева, 73» собирается построить новый транспортно-пересадочный узел, совмещенный с торговым центром. Проект был одобрен практически единогласно – 258 человек проголосовали за, и всего 19 – против. Строительство начнется уже в следующем году.

Новый автовокзал разместится в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского на территории в 19,9 гектара. По информации застройщика, здание будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 гектаров. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.

Объект будет возведен на расстоянии не менее 50 метров от существующей жилой застройки. Ветхие дома, расположенные в границах проекта, будут снесены. По информации застройщика, квартиры у людей (а это 329 человек) уже выкуплены.

Строительство планируется проводить в два этапа. В первую очередь построят здание транспортного узла и два наземных многоуровневых паркинга вместимостью 1450 машиномест. Второй этап подразумевает строительство перехватывающих многоуровневых паркингов на 1600 машиномест.

Напомним, концепция проекта была утверждена градсоветом Екатеринбурга летом прошлого года. Изначально автор эскизов, архитектор Владимир Громада, предлагал сделать здание с «золотыми» стенами, но после критики от этого цвета было решено отказаться. Инвестором проекта станет Игорь Заводовский, учредитель общества «Малышева, 73».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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