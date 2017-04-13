Заседание по делу о покушении на генерала Тимониченко перенесли во второй раз

Публикации за 13.04.17

Процесс по громкому уголовному делу против Игоря Казакова – пособника киллера, который пытался убить бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, вновь перенесли.

Как передает корреспондент NDNews.ru, рассмотрение дела стартовало в Чкаловском районном суде уральской столицы в начале апреля, но из-за отсутствия по причине болезни выжившего после нападения генерала на процессе судья Валерий Савельев перенес заседание. Очередное слушание должно было состояться сегодня, 13 апреля. Однако, как выяснилось, судья сейчас находится в совещательной комнате по другому делу. «Там он пробудет примерно до 18 апреля. Соответственно, дело Казакова будет рассматриваться после этого числа. Следите за обновлением информации на сайте суда в районе 15-16 апреля», – сообщил нашему агентству помощник служителя Фемиды.

Покушение на генерал-майора в отставке Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. В него стреляли из пистолета с глушителем в подъезде дома на улице Родонитовой, где проживает экс-силовик. Тимониченко был ранен в лицо, выжил, его удачно прооперировали в ГКБ №23. Ранее некоторые СМИ сообщали, что следователям генерал заявил, что видел, кто в него стрелял. Но до сегодняшнего дня Тимониченко не сделал по поводу своего покушения ни одного заявления в прессе, после выхода из больницы он ни разу не общался официально с журналистами. Его видели лишь в августе 2016 года на прощальной панихиде по скончавшемуся легендарному юристу, следователю по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Михаилу Мильману.

По подозрению в покушении на Тимониченко задержали его бывшего подчиненного – некогда руководителя РУВД Орджоникидзевского района города Олега Дудко. По версии следствия, именно он стрелял в генерала, а поводом для этого якобы стал конфликт 15-летней давности на почве увольнения Дудко. Впрочем, выдвинута и иная версия – бизнес-конфликт. Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ.

Также был задержан Игорь Казаков, который возил Дудко и организовывал отход с места преступления. Его дело выделили в отдельное производство, так как он написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. На первом заседании суда Казаков отказался от публичных высказываний и попросил судью лишь о встрече с матерью, которая, к слову, будет допрошена в качестве свидетеля.

Наряду с этим Казаков обвиняется в хранении наркотиков, а также еще в одном преступлении. Он помог Дудко поджечь Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт.

Между тем, дело Дудко пока находится в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области, он своей вины не признал. Ранее в СМИ он направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что не причастен к преступлению. Дудко считает, что покушение на генерала подстроили освободившиеся из колонии бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Более того, Дудко заявил, что у него есть алиби – в момент покушения на генерала он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года в отеле «Гранд-Авеню» на проспекте Ленина, 40 искали сведения о должниках Тимониченко. Силовики проверяли офисы, где могла находиться документация по некоторым управляющим компаниям Екатеринбурга, подконтрольным конечным владельцам «Гранд-Авеню» (входит в холдинг «Юста») – выходцам из ОПС «Уралмаш».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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