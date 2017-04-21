В суд направлено дело киллера, пытавшегося убить генерала Тимониченко

Публикации за 21.04.17

Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении экс-начальника РУВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга Олега Дудко, который является главным обвиняемым в покушении на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что пули повредили челюсть, но не задели жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, спустя некоторое время его выписали из ГКБ № 23.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Во время следствия Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его эпизод выделили в отдельное производство. Дело уже находится на рассмотрении в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, но процесс не может стартовать с 3 апреля.

«Дудко тщательно готовился к преступлению, изучал график передвижения потерпевшего и его маршрут. Наблюдение он вместе с Казаковым проводил с октября 2014 по февраль 2016 года. Еще одним из этапов подготовки стало приобретение обвиняемым скомплектованного самодельным способом пистолета и не менее одного 9-миллиметрового патрона к нему. Этим оружием злоумышленник намеревался осуществить свой замысел. Выяснив, где проживает потерпевший, обвиняемый купил домофонный ключ от двери его подъезда. Для конспирации обзавелся также специальной одеждой (в прокуратуре ранее рассказывали, что Дудко надел капроновые носки поверх обуви, – прим. ред.)», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Кроме того, Дудко незаконно приобрел две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты, снаряженные боевыми ударно-дистанционными запалами, которые в соответствии с заключением экспертизы являются взрывными устройствами. Указанные взрывные устройства Дудко незаконно хранил в квартире в Екатеринбурге», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.

19 февраля Дудко подкараулил Тимониченко и выстрелил в него. «Скрываясь, обвиняемый похитил у раненого ценные вещи (в том числе два сотовых телефона) и деньги на общую сумму 82 тысячи рублей. Кроме того, злоумышленник взял у потерпевшего его паспорт и пенсионное удостоверение», – уточняют в СКР, добавляя, что следствием собрано достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причем Дудко также обвиняют в поджоге Toyota Land Cruiser, принадлежащей исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт.

Вместе с тем, Дудко своей вины в покушении на Тимониченко не признал, заявив, что у него есть алиби – в момент преступления он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства. Дудко считает, что уголовное дело против него – месть со стороны членов бывшего ОПС «Уралмаш», с которыми он боролся в 90-е. Есть также версия, что между Тимониченко и Дудко были враждебные отношения. Последний работал в Орджоникидзевском РУВД с 1997 по 2001 год и был уволен генералом. Так или иначе, следствие не озвучивает мотивов покушения на Тимониченко – по словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, в обвинительном заключении об этом ничего не говорится. Есть мнение, что преступление стало следствием бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ.

Стоит добавить, ранее некоторые СМИ сообщали: следователям генерал заявил, что видел, кто в него стрелял. Но до сегодняшнего дня Тимониченко не сделал по поводу своего покушения ни одного заявления в прессе, после выхода из больницы он ни разу не общался официально с журналистами. Его видели лишь в августе 2016 года на прощальной панихиде по скончавшемуся легендарному юристу, следователю по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Михаилу Мильману.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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