Суд о покушении на Бориса Тимониченко / Онлайн-трансляция

Публикации за 03.04.17

Трансляция обновлена 09:30 (время московское)

09:30 Судья предупредил, что возможность видеосъемки будет еще обсуждаться

09:29 Судья открыл заседание, но подсудимого в «клетке» нет.

09:24 Заседание пока задерживается.

09:21 Суд пошел навстречу СМИ – под заседание выделили самый большой зал заседаний. Респект и уважуха – таков комментарий от журналистов.

09:14 Бориса Тимониченко в суде не видно.

09:13 В суд доставили обвиняемого. Здесь же находятся его родственники, но они наотрез отказываются говорить с прессой.

08:58 Судя по всему, работать СМИ сегодня вновь придется в тяжелых условиях.

08:56 Представители СМИ вспоминают недавнее оглашение приговора зареченским полицейским, обвиняемым в пытках. Заседание проходило в Верх-Исетском суде и присутствовать на нем не смогли многие корреспонденты из-за того, что зал был очень маленьким и в него забилась, по большей части, только группа поддержки обвиняемых.

08:55 В суд ожидаемо прибыло много журналистов, которые обсуждают маленький зал, который определили для заседания.

08:33 Источники в правоохранительных органах уточняли, что в компании Борис Тимониченко, в том числе, занимался взысканием долгов с управляющих компаний.

08:33 Этот отель считался ранее одной из «резиденций» ОПС «Уралмаш». По одной из версий, которую отрабатывало следствие, причиной покушения на Тимониченко могла быть деятельность экс-силовика на посту руководителя службы безопасности филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

08:31 Стоит напомнить, что в конце прошлого года в отеле «Гранд-Авеню» на проспекте Ленина, 40 искали сведения о должниках Тимониченко. Силовики проверяли офисы, где могла находиться документация по некоторым управляющим компаниям Екатеринбурга, подконтрольным конечным владельцам «Гранд-Авеню» (входит в холдинг «Юста») – выходцам из ОПС «Уралмаш».

08:30 Наряду с этим Казаков обвиняется в хранении наркотиков, а также еще в одном преступлении. Он помог Дудко поджечь Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт.

08:30 Дудко и Казакову предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, по найму» и по статье «Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

08:29 Кроме того, не установлен заказчик убийства.

08:29 Дудко считает, что покушение на генерала подстроили освободившиеся из колонии бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Более того, Дудко заявил, что у него есть алиби – в момент покушения на генерала он находился дома с семьей.

08:28 Между тем, дело Дудко пока находится в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области, он своей вины не признал. Ранее в СМИ он направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что не причастен к преступлению.

08:26 Дело Казакова выделили в отдельное производство, так как он написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Это первое уголовное дело о покушении на Тимониченко, которое сегодня начинает рассматривать суд.

08:26 Также был задержан Игорь Казаков, который возил Дудко и организовывал отход с места преступления. По некоторым данным, он имеет отношение к ОПС «Уралмаш».

08:26 По подозрению в покушении на Тимониченко задержали его бывшего подчиненного – некогда руководителя РУВД Орджоникидзевского района города Олега Дудко. По версии следствия, именно он стрелял в генерала, а поводом для этого якобы стал конфликт 15-летней давности на почве увольнения Дудко. Впрочем, выдвинуты и иные версии – бизнес-конфликт. Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ.

08:24 Выглядел силовик вполне здоровым – наблюдатели подметили, что следов от пули на лице Тимониченко нет, только шишка на шее. В приватных разговорах он отметил, что чувствует себя хорошо. Но ход расследования дела о покушении он комментировать не стал.

08:24 Тимониченко после выхода из больницы ни разу не общался официально с журналистами. Его видели лишь в августе 2016 года на прощальной панихиде по скончавшемуся легендарному юристу, следователю по особо важным делам прокуратуры Свердловской области Михаилу Мильману.

08:23 Ранее некоторые СМИ сообщали, что следователям генерал заявил, что видел, кто в него стрелял. Однако до сегодняшнего дня Тимониченко не сделал по поводу покушения на себя ни одного заявления в прессе.

08:22 Покушение на генерал-майора в отставке Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. В него стреляли из пистолета с глушителем в подъезде дома на улице Родонитовой, где проживает экс-силовик. Тимониченко был ранен в лицо, выжил, его удачно прооперировали в ГКБ №23, и сейчас он чувствует себя нормально.

08:21 Доброе утро, мы начинаем онлайн-трансляцию из Чкаловского районного суда. Вести процесс будет судья Валерий Савельев. Пока ждем начала заседания, напомним вкратце фабулу дела.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня начинается процесс по делу Игоря Казакова. По версии следствия, именно он был шофером киллера, который 19 февраля 2016 года пытался убить бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. NDNews.ru ведет прямую трансляцию из зала суда.

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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