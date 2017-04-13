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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

Перед Первомаем свердловское правительство приведено в режим полной боевой готовности

Перед Первомаем свердловское правительство приведено в режим полной боевой готовности

Празднование Дня Весны и Труда и подготовка к нему станут проверкой на профпригодность для всех уровней власти в Свердловской области – начиная от губернатора Евгения Куйвашева и его первых замов, до глав муниципалитетов. То, как пройдёт праздник в различных территориях, может стать своего рода лакмусом: на что власть сможет рассчитывать в них сначала на губернаторских, а затем – и на президентских выборах. Такой вывод напрашивается по итогам сегодняшнего заседания правительства.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, главный идеолог области, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов подробно разъяснил чиновникам всех уровней их обязанности. Во-первых, во всех городах региона должна быть создана не формальная, а по-настоящему праздничная атмосфера. «Чтобы все люди труда почувствовали себя героями дня», – подчеркнул Тунгусов. Во-вторых, членам правительства дано поручение в ближайшие дни провести встречи с трудовыми коллективами и профсоюзами, чтобы информировать их о деятельности органов государственной власти и довести до них информацию о стабильной социально-экономической ситуации в регионе. В-третьих, главам рекомендовано информировать правоохранительные органы и администрацию губернатора обо всех попытках привлечь граждан к участию в несанкционированных митингах. Добавим, что, по данным агентства, к сегодняшнему заседанию были досрочно вызваны из отпусков все отдыхавшие министры и члены правительства.

Напомним, в последние недели протестная активность в области повысилась. 26 Марта на антикоррупционный митинг в Екатеринбурге вышли несколько тысяч человек. 8 апреля прошла вторая акция «обними пруд», в которой приняли участие полторы тысячи человек. 10 апреля митинговали водители Сысерти, которым работодатель не выплатил долги по зарплате. На эту субботу крупную протестную акцию сразу в 20 городах заявили коммунисты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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