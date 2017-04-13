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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

По всей Свердловской области заработает экстренный номер 112: на внедрение выделили 300 млн рублей

По всей Свердловской области заработает экстренный номер 112: на внедрение выделили 300 млн рублей

По всей Свердловской области до 2020 года заработает единый экстренный номер 112. Сообщения, принятые диспетчером, будут направляться пожарным, скорой, психологам, а принимать их будут не только на русском, но и на иностранных языках.

Департамент госзакупок Свердловской области проводит конкурс по внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории региона. Стоимость контракта – 298,7 млн рублей. Система «112» позволит принимать все сообщения о происшествиях по единому номеру, далее данные будут обрабатываться (в том числе и переданные через ЭРА-ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS), информация будет передаваться в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а случае разрыва связи соединение должно восстанавливаться автоматически. Кроме того, по номеру 112 можно будет получить психологическую поддержку. Система должна хранить данные и формировать статистические отчеты, все действия персонала будут регистрироваться. Отдельным пунктом указан прием «вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках», правда, в документации не уточняется, на каких.

Максимальное время ожидания в 98 % вызовов не должно превышать 20 секунд, а среднее – 8 секунд. Еще 75 секунд диспетчер может потратить на опрос позвонившего, не более минуты – на передачу информации в оперативные службы. Психологическую помощь будут оказывать не более 10 минут, а информация о вызове и аудиозапись разговора будут храниться 3 года.

Последние работы должны быть завершены не позднее 31 декабря 2019 года.

Напомним, в Екатеринбурге центр обработки вызовов телефона спасения 112 открылся в феврале 2016 года. В центре предусмотрена работа 19 операторов. Есть два учебных класса, диспетчерские места для людей с ограниченными возможностями, помещения для отдыха и приема пищи сотрудниками. «Помимо решения повседневных задач, система «112» будет задействована и во время проведения значимых мероприятий. Например, в 2018 году в Екатеринбурге пройдут игры Чемпионата мира по футболу. Данный центр позволит оперативно следить за ситуацией и при появлении проблем решать их совместными усилиями», – комментировали тогда в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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