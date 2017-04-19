Единый номер 112 заработал в половине муниципалитетов Свердловской области: но не для абонентов «большой тройки»

Публикации за 19.04.17

На сегодняшний день единый телефонный номер 112 работает примерно в половине муниципалитетов Свердловской области. Пока – только у трех сотовых операторов.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, номер 112 пока доступен только для абонентов Ростелекома, Теле2 и Мотива, остальные операторы пока работают в тестовом режиме. В числе городов – примерно половина муниципалитетов региона. «Первоначально система начинала действовать в 26 муниципалитетах, где уже было соответствующее оборудование и обученный персонал. В 2016 году была проведена масштабная работа по внедрению системы в других территориях региона. Таким образом, на сегодняшний день к Системе-112 подключено 41 муниципальное образование, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные города», – рассказал заместитель начальника Центра обработки вызовов Системы-112 Константин Солодовниченко.

Напомним, до 2020 года единый экстренный номер 112 должен заработать по всей области. На его внедрение выделено 298,7 млн рублей. Система «112» позволит принимать все сообщения о происшествиях по единому номеру, далее данные будут обрабатываться (в том числе и переданные через ЭРА-ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS), информация будет передаваться в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а случае разрыва связи соединение должно восстанавливаться автоматически. Кроме того, по номеру 112 можно будет получить психологическую поддержку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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