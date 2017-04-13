В России вновь заработал порнохостинг Pornhub

Публикации за 13.04.17

В России разблокировали крупнейший в мире порносайт Pornhub.

Как сообщают пользователи форумов, сайт заработал сегодня утром. Теперь при входе на него он требует от посетителя поставить дату своего рождения – это должно доказать совершеннолетие пользователя, после чего контент сайта становится доступным для просмотра.

Напомним, 14 сентября 2016 года по решению Роскомнадзора крупнейшие ресурсы для взрослых Pornhub и YouPorn были внесены в реестр запрещенных. В решениях суда было отмечено, что данные сайты нарушают «запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов».

Ранее регулятор также заявлял, что порносайты распространяют информацию, «причиняющую вред здоровью и развитию детей». Почему сайт был разблокирован, пока не сообщается.

Москва – Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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