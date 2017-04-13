Строительство здания НИИ ОММ в рамках медкластера в Академическом может начаться в 2018 году

Публикации за 13.04.17

Генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев сообщил, что долгожданное строительство нового здания НИИ ОММ в рамках медицинского кластера может начаться в 2018 году с участием федерального финансирования. Застройщик повторно направил в Минздрав РФ пакет проектной документации на здание и надеется на одобрение.

Напомним, ранее неоднократно предпринимались попытки перенести НИИ ОММ в микрорайон Академический. В 2015 году был проведен конкурс, который выиграл «Атомстройкомплекс». Застройщик намеревался построить новое здание ОММ в рамках медицинского кластера. Однако позднее контракт был расторгнут и областные власти заявили, что ОММ переносить не будут. Якобы после того, как потенциальная вместимость Центрального стадиона уменьшилась с 45 до 35 тысяч мест, стало понятно, что НИИ ОММ может остаться на прежнем месте.

Однако в последующие два года вновь регулярно поднимался вопрос о строительстве нового здания НИИ ОММ на территории медицинского кластера в Академическом. Во-первых, старые помещения уже не годятся для реализации некоторых видов высокотехнологической помощи. Во-вторых, роддом со всех сторон окружают дорогами в рамках перестройки инфраструктуры к ЧМ 2018.

Сейчас в «РСГ-Академическое» надеются, что решение по строительству нового здания будет принято в ближайшее время.

«Проектное решение по ОММ есть. Но ОММ – федеральное учреждение и нами в федеральный Минздрав был отправлен пакет документов по строительству нового здания. Там сделали замечания, которые мы совместно с научным и медицинским сообществом исправили, и направили документы на экспертизу повторно. Надеемся, сейчас согласуют. Если так, то хотим войти в федеральную программу, и тогда в 2018 году начнется строительство здания ОММ», – рассказал сегодня на встрече со СМИ и представителями рынка недвижимости генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Он отметил, что ОММ и Уральский государственный медицинский университет, который также планируют перевезти в Академический, станут одними из ключевых участников медицинского кластера. Предполагается, что будет построена и университетская клиника – для обучения будущих врачей, которая также займется лечением взрослых жителей района.

«Просто так медкластер не может существовать. Наука не может быть без производства. Поэтому мы выделили специальную зону, где разместятся предприятия пятого экологического класса. Там будет медицинское производство и может экспериментальное производство. Наука, обучение и производство должны сойтись в одну точку для развития медицины», – отметил Виктор Киселев.

Также в Академический намереваются привлечь фундаментальные институты, которые занимаются высокими технологиями. И не исключено, что к кластеру присоединится, так называемый, госпиталь Тетюхина – Уральский клинический учебно-реабилитационный центр из Нижнего Тагила. Это не означает, что медучреждение перевезут физически, но уникальные технологии могут использоваться и в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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