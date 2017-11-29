Новый дом для НИИ ОММ в Академическом начнут строить в 2018 году

Строительство института охраны материнства и младенчества начнется в Академическом в 2018 году, но в каком месяце, пока не уточняется. Застройщик уже заложил в бюджете крупную сумму на софинансирование и ждет отмашки областного правительства. Также в рамках медкластера спроектируют завод по производству медицинских комплектующих и новое здание УГМУ.

«Конкретную дату, когда начнется строительство здания НИИ ОММ в медкластере Академического, я назвать не могу. Но не сомневаюсь, что строительство начнется в следующем году. Соглашение между областным правительством, застройщиками подписано. Я знаю, что группа компаний «Ренова» на 2018 год заложила бюджет на софинансирование строительства. Так что вопрос только в дате», – прокомментировал сегодня для РИА «Новый День» генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Также во время брифинга в Академическом Киселев отметил, что в следующем году будут спроектированы здание завода по производству комплектующих для медицины и здание Уральского медуниверситета, основной корпус которого сейчас тоже базируется на улице Репина рядом с ОММ. Но по вузу пока не готово проектно-техническое задание – руководство УГМУ ознакомилось с документами и внесло свои замечания. Известно, что для медуниверситета хотят построить учебный кампус, несколько общежитий (для студентов, преподавателей), учебную клинику и так далее.

Во время общения со СМИ директор «РСГ-Академическое» высказал личное мнение, что было бы неплохо отдать исторические здания вокруг Центрального стадиона под спортивные тематические объекты. Виктор Киселев предположил, что нынешний корпус УГМУ мог бы приютить футбольных фанатов с условием сохранения исторического памятника, в НИИ ОММ мог бы разместиться другой объект.

Напомним, соглашение о создании медицинского кластера в районе Академический было подписано между правительством Свердловской области и застройщиками в августе 2017 года. Формально этот документ поставил точку в длившейся годами истории с переездом НИИ ОММ, длившейся с 2014 года. Институту пророчили новое здание взамен старого рядом с шумными дорогами, заключались контракты на строительство, но все они расторгались по разным причинам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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