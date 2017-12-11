Губернатор обещал найти в бюджете средства на строительство нового здания НИИ ОММ в Академическом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расширенном заседании правительства поручил предусмотреть в бюджете средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в Академическом. НИИ ОММ станет первым зданием будущего медицинского кластера, куда войдут медуниверситет, клиника, завод и другие компоненты.

Как ранее писал РИА «Новый День», строительство НИИ ОММ в Академическом должно начаться в 2018 году. Группа компаний «Ренова» заложила бюджет на софинансирование строительства. Дело было только за областными властями – в бюджете Свердловской области на 2018 год деньги на ОММ заложены не были.

Но сегодня на расширенном заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев заявил, что дал поручение деньги найти.

«Свердловская область, безусловно, выполнит задачи, поставленные президентом по совершенствованию демографической политики. В частности, я дал поручение предусмотреть в бюджете средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в районе Академический. Это будет уникальный социальный и научный проект, созданный на принципах частно-государственного партнерства», – заявил губернатор.

Напомним, здании НИИ ОММ станет частью большого медицинского кластера в Академическом. Как ранее рассказывал РИА «Новый День» директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, в следующем году будут спроектированы здание завода по производству комплектующих для медицины и здание Уральского медуниверситета, основной корпус которого сейчас тоже базируется на улице Репина рядом с ОММ. Но по вузу пока не готово проектно-техническое задание – руководство УГМУ ознакомилось с документами и внесло свои замечания. Известно, что для медуниверситета хотят построить учебный кампус, несколько общежитий (для студентов, преподавателей), учебную клинику и так далее.

Соглашение о создании медицинского кластера в Академическом было подписано между правительством Свердловской области и застройщиками в августе 2017 года. Формально этот документ поставил точку в длившейся годами истории с переездом НИИ ОММ, длившейся с 2014 года. Институту пророчили новое здание взамен старого рядом с шумными дорогами, заключались контракты на строительство, но все они расторгались по разным причинам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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