Строительство здания НИИ ОММ в Академическом начнется в марте 2018 года

Строительство нового здания Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в Академическом начнется весной 2018 года, – сообщил сегодня во время визита в район губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Предположительно, работы начнутся 25 марта.

Как ранее писал РИА «Новый День», строительство НИИ ОММ в Академическом должно начаться в 2018 году. Группа компаний «Ренова» заложила бюджет на софинансирование строительства. Дело было только за областными властями.

Сегодня о старте строительства НИИ ОММ рассказал губернатор Евгений Куйвашев, который присутствовал на церемонии открытия нового почтового отделения в Академическом. После открытия почты глава региона и представители «РСГ-Академическое» обсудили перспективы строительства медицинского кластера. Предполагается, что работы по строительству нового здания НИИ ОММ начнутся 25 марта.

Напомним, здание НИИ ОММ станет частью большого медицинского кластера в Академическом. Как ранее рассказывал РИА «Новый День» директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, в следующем году будут спроектированы здание завода по производству комплектующих для медицины и здание Уральского медуниверситета, основной корпус которого сейчас тоже базируется на улице Репина рядом с ОММ. Но по вузу пока не готово проектно-техническое задание – руководство УГМУ ознакомилось с документами и внесло свои замечания. Известно, что для медуниверситета хотят построить учебный кампус, несколько общежитий (для студентов, преподавателей), учебную клинику и так далее.

Соглашение о создании медицинского кластера в Академическом было подписано между правительством Свердловской области и застройщиками в августе 2017 года. Формально этот документ поставил точку в длившейся годами истории с переездом НИИ ОММ, длившейся с 2014 года. Институту пророчили новое здание взамен старого рядом с шумными дорогами, заключались контракты на строительство, но все они расторгались по разным причинам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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