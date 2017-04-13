Делегация Екатеринбургской епархии отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем

Многочисленная делегация Екатеринбургской епархии сегодня вылетела в Иерусалим, чтобы принять участие в праздничной встрече схождения Благодатного огня.
Как сообщили в пресс-службе епархии, в поездке принимают участие прихожане храмов митрополии, благотворители и большая группа учителей. Во время пребывания на Святой Земле они посетят с экскурсиями главные христианские святыни, после чего станут свидетелями ежегодной церемонии в иерусалимском храме Воскресения Христова.
Как и в прошлые годы, Благодатный огонь будет доставлен в Екатеринбург в канун православной Пасхи специальным рейсом «Уральских авиалиний». На борту самолета будут усилены меры безопасности – огонь заключат в лампады, которые разместят в специальном отсеке воздушного судна. По прибытию в уральскую столицу частицы святыни будут доставлены в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы епархии.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 13.04.17
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