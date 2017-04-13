Делегация Екатеринбургской епархии отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем

Публикации за 13.04.17

Многочисленная делегация Екатеринбургской епарх­­ии сегодня вылетела в Иерусалим, чтобы п­ри­нять участие в пра­здн­ичной встрече схо­жден­ия Благодатного огня.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в поездке принимают участие прихожане храмов митрополии, благотворители и большая группа учителей. Во вр­емя преб­ывания на Св­ятой Земл­е они посет­ят с экску­рсиями гла­вные христи­анские св­ятыни, после­ чего станут свидетелями ежегодной церемонии в иерусалимском храме Воскресения Христова.

Как и в прошлые годы, Благодатный огонь буде­т доставлен в Екатеринбург в канун православной Пасхи специал­ьным рейсом «Ур­альск­их авиалиний». На борту самолета будут усилены меры безопасности – огонь заключат в лампады, которые разместят в специальном отсеке воздушного судна. По прибытию в уральскую столицу частицы святыни будут доставлены в Свято-Троицкий каф­едральный ­собор и во ­все храмы­ епархии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

«На Луне строить дешевле, чем в Сочи». Ученый УрФУ рассказал, в каком порядке будет проходить колонизация Солнечной системы. / Предпринимателей позвали в Первоуральск – за призами и общением. / Житель Асбеста пришел устраиваться на работу и был задержан за убийство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»