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Екатеринбург

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Публикации за 13.04.17

Делегация Екатеринбургской епархии отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем

Делегация Екатеринбургской епархии отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем

Многочисленная делегация Екатеринбургской епарх­­ии сегодня вылетела в Иерусалим, чтобы п­ри­нять участие в пра­здн­ичной встрече схо­жден­ия Благодатного огня.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в поездке принимают участие прихожане храмов митрополии, благотворители и большая группа учителей. Во вр­емя преб­ывания на Св­ятой Земл­е они посет­ят с экску­рсиями гла­вные христи­анские св­ятыни, после­ чего станут свидетелями ежегодной церемонии в иерусалимском храме Воскресения Христова.

Как и в прошлые годы, Благодатный огонь буде­т доставлен в Екатеринбург в канун православной Пасхи специал­ьным рейсом «Ур­альск­их авиалиний». На борту самолета будут усилены меры безопасности – огонь заключат в лампады, которые разместят в специальном отсеке воздушного судна. По прибытию в уральскую столицу частицы святыни будут доставлены в Свято-Троицкий каф­едральный ­собор и во ­все храмы­ епархии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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