Верующих на Пасху будут охранять 2,5 тысячи полицейских, храмы проверят с собаками

Публикации за 14.04.17

Охранять порядок в день Воскресения Христова будут сотрудники правоохранительных органов, ЧОПов, дружинники и казаки. Все храмы перед службами проверят полицейские и ОМОН с собаками. Всего, по предварительным подсчетам стражей порядка, в области участие в религиозном празднике примут участие десятки тысяч уральцев.

По предварительным оценкам, 15-16 апреля на ночных богослужениях побывают 73 тысячи жителей Свердловской области, службы пройдут в 400 объектах религиозного культа. «Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предупреждения возможных правонарушений и преступлений, гарнизон свердловской полиции в эти дни будет нести службу в режиме повышенной оперативной готовности. На охрану порядка выйдет почти 2500 сотрудников ОВД, около 100 представителей ЧОП, более 120 дружинников, казаки, бойцы Росгвардии. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв», – прокомментировали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Помимо сотрудников внутренних дел следить за безопасностью будут представители ФСБ, прокуратуры, транспортной полиции, МЧС, Уральского округа ВНГ России. Накануне богослужений кинологи полиции и сотрудники ОМОН со служебными собаками проверят безопасность всех храмов. Посты и маршруты нарядов полиции будут приближены к местам проведения мероприятий.

В ГУ МВД по Свердловской области также напоминают, что информацию об обнаружении бесхозных предметов, правонарушениях и готовящихся или совершаемых преступлениях можно сообщить по телефону: (343) 358-71-61.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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