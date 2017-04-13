Крестный ход в Екатеринбурге возглавит военный оркестр

Публикации за 13.04.17

В этом году Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге будут возглавлять военный оркестр, барабанщики и православные следопыты. Во время шествия его участники смогут передать приветы и поздравления в прямом эфире.

О том, как будет происходить Пасхальный крестный ход в это воскресенье, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Впервые шествие верующих возглавит детская колонна из участников патриотических организаций и воскресных школ, православных следопытов и скаутов, юных казаков, кадетов и курсантов. Во главе колонны пройдут отряд барабанщиков и военный оркестр. А крестный ход пройдет под девизом «Верим. Действуем».

В 4 часа дня в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Пасхальная вечерня, в 16:15 начнется традиционное молитвенное шествие от Свято-Троицкого собора до Храма-памятника на Крови, где богослужение будет продолжено. В этом году прямую трансляцию шествия будет вести православный канал «Союз». «Сейчас на карте города подбираются точки – временные пункты работы корреспондентов телеканала, расположенные по ходу движения колонны. С них будет вестись прямая трансляция. Участники Пасхального крестного хода смогут в этих точках в прямом эфире поздравить своих родных и друзей с праздником», – отметили в епархии.

Напомним, вчера верующие уральцы, в том числе коммунисты, коммунисты из Первоуральска, улетели в Иерусалим за Благодатным огнем.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

В Екатеринбурге начинается процесс о банкротстве самого скандального подрядчика космодрома «Восточный». / В Полевском из-за двух боевых гранат эвакуированы жители многоэтажки. / По всей Свердловской области заработает экстренный номер 112: на внедрение выделили 300 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»