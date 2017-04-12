Свердловские коммунисты готовятся к митингам и Пасхе

Публикации за 12.04.17

В свердловском отделении КПРФ готовятся к новым акциям протеста. Ближайший митинг намечен на эту субботу, 15 апреля.

Как рассказал NDNews.ru секретарь СРО КПРФ Александр Ивачев, в субботу в 12 часов состоится общеобластная акция против повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Она пройдет одновременно в 20 крупных городах региона. В стороне останется только Нижний Тагил – там коммунисты планируют выступить 22 апреля, такое соглашение у них достигнуто с горадминистрацией.

В Екатеринбурге акция будет посвящена не только коммунальным тарифам, но и проблеме двукратного повышения стоимости льготного проездного. По словам Ивачева, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока власти не услышат выступающих и не отреагируют.

Отметим, что не все коммунисты заняты подготовкой к митингу. По данным NDNews.ru, некоторые партийцы, в частности, из Первоуральска, предпочли отправиться в Иерусалим наблюдать схождение Благодатного огня. Александр Ивачев этот факт не подтвердил, но и не опроверг, но отметил, что в партии, как и в стране в целом, действует принцип свободы совести.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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