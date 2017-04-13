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Публикации за 13.04.17

В Свердловской области под колесами товарного поезда погиб двухлетний мальчик

В Свердловской области под колесами товарного поезда погиб двухлетний мальчик

На Среднем Урале ведется проверка по факту гибели двухлетнего мальчика под колесами товарного поезда.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось сегодня в районе остановки «Палкино» на железнодорожном перегоне Северка – Сортировочный. По предварительным данным, машинист товарного поезда заметил игравшего на путях ребенка и подал звуковой сигнал. Услышав его, мальчик испугался и почему-то побежал навстречу поезду.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе самых опытных сотрудников для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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