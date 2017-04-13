В Свердловской области под колесами товарного поезда погиб двухлетний мальчик

Публикации за 13.04.17

На Среднем Урале ведется проверка по факту гибели двухлетнего мальчика под колесами товарного поезда.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось сегодня в районе остановки «Палкино» на железнодорожном перегоне Северка – Сортировочный. По предварительным данным, машинист товарного поезда заметил игравшего на путях ребенка и подал звуковой сигнал. Услышав его, мальчик испугался и почему-то побежал навстречу поезду.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе самых опытных сотрудников для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

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