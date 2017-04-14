Под колесами товарного поезда вместе с двухлетним мальчиком могла погибнуть его сестра – подробности ЧП

Публикации за 14.04.17

Гибель двухлетнего мальчика под колесами товарного поезда в Свердловской области вылилась в уголовное дело. Процессуальное решение принято по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сегодня сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР. В ведомстве уточняют, что ЧП случилось накануне в районе остановочного пункта «Палкино» на перегоне Северка – Сортировочный. Машинист товарного поезда заметил игравшего на путях ребенка и подал звуковой сигнал. Услышав его, мальчик испугался и почему-то побежал навстречу поезду. Вместе с тем, выясняется, что ребенок играл на железнодорожных путях со своей сестрой, старше его всего на один год. «Девочка успела отбежать, а мальчик растерялся», – отмечают следователи.

В ходе расследования уголовного дела будут проверяться версии о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта членами локомотивной бригады, а также причастность к произошедшему родственников погибшего мальчика.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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