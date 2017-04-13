Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)

Публикации за 13.04.17

Матч Национальной студенческой лиги между командой из Чеченского государственного университета (город Грозный) и командой Уральского федерального университета закончился скандалом. Во время игры между игроками возник словесный конфликт, который закончился рукоприкладством.

Как передает корреспондент NDNews.ru, поединок проходил сегодня в Москве. Во втором тайме при счете 1:1 в одном из игровых моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку. В результате драки футболист студенческой команды УрФУ Александр Тарасов, получивший травму, вынужден был покинуть поле – он был весь в крови, об этом нашему агентству сообщили в Уральском университете.

По информации издания «Чемпионат.ком», еще одного игрока – Антона Ярмошенко – увезли на скорой в первом тайме с травмой головы. Главный арбитр матча после массовой драки принял решение прекратить матч.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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