NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.04.17

Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)

Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)

Матч Национальной студенческой лиги между командой из Чеченского государственного университета (город Грозный) и командой Уральского федерального университета закончился скандалом. Во время игры между игроками возник словесный конфликт, который закончился рукоприкладством.

Новый День: Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, поединок проходил сегодня в Москве. Во втором тайме при счете 1:1 в одном из игровых моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку. В результате драки футболист студенческой команды УрФУ Александр Тарасов, получивший травму, вынужден был покинуть поле – он был весь в крови, об этом нашему агентству сообщили в Уральском университете.

Новый День: Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)

По информации издания «Чемпионат.ком», еще одного игрока – Антона Ярмошенко – увезли на скорой в первом тайме с травмой головы. Главный арбитр матча после массовой драки принял решение прекратить матч.

Новый День: Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)
Новый День: Футболисты из Грозного избили игроков команды УрФУ во время официального матча (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.04.17

Экраны «Соль» третий раз выставили на торги. / Фильм «Кроткая» с режиссером Колядой в роли бомжа попал в основную программу Каннского фестиваля. / Ж для АП, или Зачем Тунгусову Ройзман.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter