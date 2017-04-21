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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

УрФУ и ЧГУ получили штрафы и технические поражения за драку между футболистами

УрФУ и ЧГУ получили штрафы и технические поражения за драку между футболистами

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин озвучил решения в отношении команд по инциденту с дракой в матче Национальной студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось в Москве 13 апреля во время матча команд Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Чеченского госуниверситета (город Грозный). Поединок проходил в рамках премьер-группы высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования. Во время игры произошел словесный конфликт между соперниками, который у. Серьезные травмы получил игрок сборной УрФУ Александр Тарасов – он покинул поле с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

По итогам контрольно-дисциплинарного комитета футбольной лиги вынесено решение присудить обеим командам техническое поражение со счётом 0:3, сообщает «Чемпионат.ком». Также ЧГУ оштрафован на 30 тысяч рублей, УрФУ – на 9 тысяч рублей. Кроме того, КДК НСФЛ дисквалифицировал трех футболистов УрФУ и 10 игроков ЧГУ за участие в драке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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