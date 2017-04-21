УрФУ и ЧГУ получили штрафы и технические поражения за драку между футболистами

Публикации за 21.04.17

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин озвучил решения в отношении команд по инциденту с дракой в матче Национальной студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось в Москве 13 апреля во время матча команд Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Чеченского госуниверситета (город Грозный). Поединок проходил в рамках премьер-группы высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования. Во время игры произошел словесный конфликт между соперниками, который перерос в массовую драку. Серьезные травмы получил игрок сборной УрФУ Александр Тарасов – он покинул поле с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

По итогам контрольно-дисциплинарного комитета футбольной лиги вынесено решение присудить обеим командам техническое поражение со счётом 0:3, сообщает «Чемпионат.ком». Также ЧГУ оштрафован на 30 тысяч рублей, УрФУ – на 9 тысяч рублей. Кроме того, КДК НСФЛ дисквалифицировал трех футболистов УрФУ и 10 игроков ЧГУ за участие в драке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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