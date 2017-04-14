Хотели построить 20, в итоге получится 4. Чудеса реализации ГЦП «Жилье для российской семьи» на Урале

Публикации за 14.04.17

Счетная палата обнародовала итоги проверки АИЖК в рамках выполнения программы «Жилье для российской семьи». Итог аховый: выполнено всего 3,3 % от запланированного. В Свердловской области сданы практически все объекты, числящиеся в программе. Правда, есть один нюанс: список несколько раз меняли, и в итоге сейчас в нем всего 4 площадки, в пять раз меньше первоначального списка. Подробнее – в материале агентства.

Как ранее писал NDNews.ru, Счетная палата России констатировала полный провал государственной целевой программы «Жилье для российской семьи»: за три года этот социально важный проект оказался выполнен лишь на 3,3%. Программа «Жилье для российской семьи» предполагала обеспечить граждан доступным и комфортным жильем, до 2017 года надо было ввести не менее 25 млн кв метров жилья экономического класса, но аудиторы сделали вывод, что программа фактически представляет собой «декларацию о намерениях», реализация которых не обеспечивается эффективными мероприятиями. В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) отреагировали на эту критику Счетной палаты и заявили, что программа «Жилье для российской семьи» «оказалась невостребованной участниками рынка». Отметим, по замыслам программа должна была быть интересной всем участникам: россияне получали жилье по невысокой стоимости, а застройщики в свою очередь ничего не теряют, так как получают компенсацию от государства. NDNews.ru решил проверить, как обстоит дело с программой ЖРС в Свердловской области. Оказалось, что на общероссийском фоне регион выглядит неплохо, по крайней мере есть уже введенные в эксплуатацию дома. Вопросы вызывает трансформация перечня того, что должно быть построено.

Как указано на сайте Минстроя Свердловской области, в регионе по данной программе должны построить 425000 кв. метров. Условия общероссийские: стоимость жилья должна не превышать 35 тысяч рублей за 1 кв. метр и не более 80% от рыночной цены. В среднем квадратный метр жилья в регионе, по данным Свердловскстата, оценивается в 58, 5 тысяч рублей (правда, включая цены на жилье в Екатеринбурге).

Список городов, попавших в программу ЖРС, первоначально выглядел впечатляющим – почти два десятка муниципалитетов, столицы, правда, нет, зато есть и несколько площадок неподалеку от Екатеринбурга, и в северных городах. Сайт регионального минстроя предлагает усеченный в два раза вариант: 9 городов, 11 объектов. Ну а конечный итог в принципе печален. Ведение сводного реестра обозначенных категорий граждан возложено на Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства». То есть самую актуальную информацию стоит искать там. А в Фонде сообщают, что практически все объекты из списка исключены: большая часть «в связи с расторжением соглашений», еще ряд объектов «с перспективой дальнейшего расторжения соглашений».

Таким образом в актуальном списке по программе ЖРС в Свердловской области – два объекта в Каменске-Уральском, застройка в Нижнем Тагиле и в Среднеуральске.

В Нижнем Тагиле должны были построить два дома в одном квартале – эти объекты сданы. В планах по Каменску-Уральскому – два объекта, из которых одиночный уже сданный дом и жилой комплекс, в котором один дом сдали, остальное ждет завершения строительства.

В Среднеуральске строится микрорайон «Пихтовый». Полностью стройку должны завершить к концу июня этого года. Стоимость квадратного метра – максимальные 35 тысяч за «квадрат».

Сегодня телефоны Фонда жилищного строительства не отвечают, уточнить, почему из программы выпали практически все объекты и будет ли отбор новых, не удалось. Впрочем, о некоторых случаях известно. Например, в Березовском программа была сорвана, застройщик объявил о приостановке строительства из-за слишком высоких рисков, и теперь 187 местных жителей, подавших документы на участие в программе, вынуждены обращаться в другие города. В Нижнем Тагиле должны были возвести I очередь жилого района «Александровский», куда должны были переехать 10 тысяч семей. Застройщик буквально закопал 376 млн рублей, выделенных из областного бюджета – проложили трубы водоснабжения и газопровод, после чего «потерялись». Дегтярск также пропал из программы, местная жительница Ольга рассказала NDNews.ru, что в обозначенных границах улиц (квартал улиц Фурманова – Восточная) вообще нельзя было построить какой-то жилой комплекс. «Это улицы в разных концах города, между ними дорога на Ревду, железная дорога, болото, кислотная речка. На улице Фурманова на самом деле идет стройка, туда переселяют из ветхого и аварийного жилья. Люди недовольны – их ветхие дома в центре Дегтярска, а Фурманова на самой окраине города, у леса. Все в шоке: там ни дорог, ни магазинов, ни школ. Электричество есть, водопровод должен быть, но котельной нет, дома отапливаются электричеством. Это фактически многоквартирные дома в частном секторе. А на Восточной я никогда в жизни, не была – там гиблое место, низина, коллективные сады, от которых все избавляются за копейки и вообще ничего нет», – рассказала жительница Дегтярска.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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