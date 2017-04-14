Счетная палата констатировала провал программы «Жилье для российской семьи»: выполнена лишь на 3,3% / «Не востребована участниками рынка», – оправдались в АИЖК

Публикации за 14.04.17

Счетная палата России констатировала полный провал государственной целевой программы «Жилье для российской семьи»: за три года этот социально важный проект оказался выполнен лишь на 3,3%. В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) пояснили, что программа оказалась не востребована участниками рынка.

Программа «Жилье для российской семьи» предполагала обеспечить граждан доступным и комфортным жильем. Основная цель – ввод в эксплуатацию до конца 2017 года не менее 25 млн кв метров жилья экономического класса.

Счетной палатой был проведен анализ данных по 70 регионам, и проверка показала, что программа фактически представляет собой «декларацию о намерениях», реализация которых не обеспечивается эффективными мероприятиями.

«По состоянию на 1 января 2017 года в эксплуатацию введено 0,8 млн кв. метров жилья экономического класса, или 3,3% объема, предусмотренного Госпрограммой. При этом сама программа сформирована только на 77,6%», – констатировали аудиторы и отметили, что количество семей, которые приобрели жилье экономического класса, составило 26,3 тысячи, или 5,7%.

Вместе с тем, как выяснилось в ходе аудита, для строительства жилья экономического класса в рамках программы было предоставлено лишь 56 земельных участков, или 7,7% общего количества. Проведенный анализ показал, что все выбранные земельные участки не соответствовали критериям отбора и не были предоставлены для реализации программы.

«В 2016 году АО «АИЖК» отказалось от 277 земельных участков и готовит предложения по отказу от 54 земельных участков общей площадью 5,3 тыс. га (26,9%). При этом расходы Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на их вовлечение в оборот составили 64,7 млн рублей», – подчеркнула Счетная палата.

В то же время, как констатировали аудиторы, отсутствие должной подготовки реализации программы, контроля за отбором в регионах и проработки эффективного применения механизмов поддержки со стороны Минстроя России и АО «АИЖК» не позволило снизить стоимость жилья на 20%.

«Основная цель Программы не была реализована Минстроем России в установленные сроки и объемы. В результате, прежний целевой показатель по строительству экономического жилья был исключен из основных условий реализации Программы в связи со сложной экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения», – отметили аудиторы.

Проверка также показала, что правительство России не направляло в 2016 году межбюджетные трансферты регионам на строительство инженерно-технической, социальной и дорожной инфраструктуры, которые планировались в объеме 20 млрд рублей.

«Соглашения по реализации мероприятий программы, заключенные между Минстроем России, АО «АИЖК» и регионами, фактически носили формальный характер, в том числе не были установлены плановые ежегодные значения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, что не позволило осуществить надлежащий контроль за достижением показателей программы», – сообщил аудитор Юрий Росляк.

Также Счетной палатой была проведена проверка деятельности АО «АИЖК» по реализации Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Как оказалось, ни один из проектов Агентства не был завершен в срок. В частности, плановое значение показателей «объем построенного жилья для найма, профинансированного АИЖК на 2014 и 2015 годы составило только 22,7% от плана.

В итоге – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. Программа «Жилье для российской семьи» из Госпрограммы исключена.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) отреагировали на эту критику Счетной палаты и заявили, что программа «Жилье для российской семьи» «оказалась невостребованной участниками рынка».

«В изменившихся экономических условиях потребовались новые механизмы комплексной поддержки сектора жилищного строительства. Программа была запущена в начале 2014 года, но уже в конце того же года существенно изменились макроэкономические условия – произошла девальвация рубля, ключевая ставка выросла до 17%, резко выросла инфляция, стали снижаться реальные зарплаты и доходы населения. Ставки по ипотеке в новостройках фактически выросли до запретительных 15-18%, возникла реальная угроза для строительства жилья в целом», – говорится в комментарии Агентства.

Там также отмечается, что в этих условиях правительством РФ было принято оперативное решение о поддержке не строительства домов для отдельных категорий граждан, а всего жилищного строительства в целом. В конце марта 2015 года была запущена программа субсидирования процентных ставок на приобретение жилья в новостройках.

АИЖК также обратило внимание, что бюджетные средства, запланированные на строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов по комплексному развитию территорий в рамках программы ЖРС, были перераспределены на реализацию программы субсидирования.

«Строительный сектор получил поддержку и возможность достроить начатые в период 2013-2014 годов дома. Благодаря этому в 2015 году в России был введен рекордный объем жилья – более 85 млн кв метров. Программа субсидирования стала одной из самых эффективных антикризисных мер – всего на выплату субсидий направлено 11,9 млрд рублей. Каждый рубль бюджетных средств привлек в жилищное строительство 124 рубля внебюджетных инвестиций, из которых 46 рублей – средства населения. В рамках программы приобретено 25,7 млн кв. метров жилья на первичном рынке – это больше, чем планировалось ввести по программе ЖРС. Причем достижение цели произошло за счет стимулирования спроса и применения рыночных механизмов», – оправдались в АИЖК.

Москва, Анастасия Смирнова

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