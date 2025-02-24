Западный нефтегаз рвется обратно в Россию

Огромное количество западных нефтегазовых компаний хотят вернуться на российский рынок. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, важным ограничителем остаются санкции.

«Они хотят вернуться, многие хотят вернуться, но они боятся, что на них будут наложены санкции. Если бы эти санкции были сняты, огромное количество рвануло бы на наш рынок сразу», – цитирует Цивилева ТАСС.

Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что Россия может растерять свой технологический суверенитет, Цивилев заверил, что этого не произойдет. «Теперь уже не растеряем. Теперь мы уже ученые, мы понимаем, что этому до конца верить нельзя, что надо думать о своей безопасности», – пояснил министр.

Москва, Светлана Антонова

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