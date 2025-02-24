российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 февраля 2025, 17:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Западный нефтегаз рвется обратно в Россию

Огромное количество западных нефтегазовых компаний хотят вернуться на российский рынок. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, важным ограничителем остаются санкции.

«Они хотят вернуться, многие хотят вернуться, но они боятся, что на них будут наложены санкции. Если бы эти санкции были сняты, огромное количество рвануло бы на наш рынок сразу», – цитирует Цивилева ТАСС.

Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что Россия может растерять свой технологический суверенитет, Цивилев заверил, что этого не произойдет. «Теперь уже не растеряем. Теперь мы уже ученые, мы понимаем, что этому до конца верить нельзя, что надо думать о своей безопасности», – пояснил министр.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Первый вице-премьер Мантуров назвал важное условие возвращения иностранного бизнеса в Россию / Правительство ужесточит требования к иностранным компаниям, решившим вернуться в Россию / Путин поручил увеличить финансирование науки до 2% ВВП / Путин пообещал поддержку отечественным производителям при возвращении иностранных компаний в Россию / Правительство РФ продлит частичный запрет на экспорт бензина / «За всё нужно платить…» Правительство РФ не ждет иностранные компании «с распростертыми объятиями» / Минтруд России сообщил об индексации социальных пенсий / Российские мукомолы заявили о риске массовых банкротств в отрасли

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Нефть и газ, правительство РФ,