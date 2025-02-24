«Задел на будущее…» Путин провел совещание о редкоземельных металлах, которые хочет Трамп

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, которые, по словам американского лидера Дональда Трампа, очень нужны для экономики США. Глава российского государства подчеркнул, что речь идет об основах экономического прогресса.

«Отмечу, что это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса. И конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики», – пояснил Путин на совещании.

«Чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства. Он называется «Новые материалы и химия». В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объём выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», – уточнил президент РФ.

«Подчеркну: речь идёт, действительно, о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан», – констатировал глава государства.

По его словам, «на решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития». «Напомню, что об этом также было сказано в Послании Федеральному Собранию прошлого года», – сказал Путин, открывая совещание.

Позже в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин уточнил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ.

«Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации», – сказал президент РФ.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам… если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине», – уточнил глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube