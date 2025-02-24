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Вторник, 25 февраля 2025, 00:11 мск

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Просто бизнес: президенту США очень нужны российские ресурсы

Фото: сайт Белого дома

Военный конфликт на Украине реально завершить в течение нескольких недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. По словам американского лидера, Вашингтону очень нужны российские природные ресурсы.

«Война может скоро закончиться. Я думаю, что мы можем завершить ее в течение нескольких недель, если будем действовать с умом», – сказал Трамп.

В то же время американский лидер уточнил, что возвращение утраченных Украиной территорий будет «непростой задачей», однако этот вопрос обсуждается в ходе переговоров. «Вернуть утраченные территории – это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс», – пояснил глава Белого дома.

При этом президент США подтвердил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.

Комментируя переговоры с Москвой, Трамп уточнил, что США заинтересованы в огромных запасах редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах». «У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать. Было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», – заявил американский лидер.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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