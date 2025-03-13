В закрытом режиме: начались переговоры с западными компаниями о возвращении в Россию

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале закрытых переговоров о возможном возвращении на российский рынок отдельных западных компаний. По его словам, преференции для отечественных производителей будут обеспечены.

«Конечно, возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов», – пояснил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим – добро пожаловать, wellcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день: если ниши заняты, то, соответственно, – а они заняты – никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем. Более того, и такое поручение у правительства уже есть, в рамках норм ВТО, но все-таки обеспечить определенные преимущества нашим отечественным товаропроизводителям», – уточнил глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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