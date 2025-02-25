На «Госуслугах» появился сервис для выхода на пенсию

На портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») появился сервис «жизненная ситуация» для выхода на пенсию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Сервис помогает оформить пенсию, подать заявление о доставке пенсии, получить справку о размере пенсии и информацию о мерах социальной поддержки и льготах для пенсионеров. Использование этой опции позволяет в 2 раза сократить сроки получения государственных услуг – с 10 до 5 дней, в 6 раз уменьшить количество документов, которые необходимо предоставить гражданам в ведомства, – с 19 до 3 единиц, а также в 5 раз снизить количество визитов, которые нужно совершить гражданам в ведомства, – с 5 визитов до одного.

Планируется, что функционал сервиса будет расширяться. В частности, ожидается, что до конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию.

Также предполагается, что граждане смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете на портале госуслуг, которое позволит посещать бесплатно учреждения культуры, например, музеи и театры, получать скидки в аптеках и магазинах и пользоваться льготным проездом в транспорте.

Москва, Светлана Антонова

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