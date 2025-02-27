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Четверг, 27 февраля 2025, 17:29 мск

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Теперь официально: правительство РФ продлило частичный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ официально объявило частичный запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

Соответствующее постановление подписано. «Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина», – пояснили в правительстве РФ.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / правительство РФ

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